Der Kälte entfliehen? Das erlebt Ihr am Wochenende in Magdeburg

Am Wochenende finden in Magdeburg zwei Messen, zwei Konzerte, Theatervorstellungen, eine Lesung und eine Comedy-Show statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Wenn Ihr noch keine Pläne für das Wochenende habt, aber dem kalten Wetter entfliehen wollt, dann verzagt nicht. TAG24 gibt einen Überblick über die coolsten Veranstaltungen in Magdeburg.

Hochzeits- und Kreativmesse

Messehallen - In der Magdeburger Messe wartet am Samstag und Sonntag nicht nur eine, sondern gleich zwei Veranstaltungen auf Euch. Von 10 bis 17 Uhr seid Ihr herzlich eingeladen zur Hochzeitsmesse 2026. Über 70 Profi-Dienstleister stehen vor Ort bereit und beantworten Fragen rund um das fröhlichste aller Feste. Damit Ihr Euch in Ruhe umschauen könnt, gibt es sogar eine kostenlose Kinderbetreuung vor Ort. Am Samstag von 11 bis 18 und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr könnt Ihr in den Messehallen zusätzlich beim Handgemacht-Kreativmarkt stöbern. Über 100 Stände bieten Euch kreative Einzelstücke, Materialien fürs Basteln und interessante Workshops. Der Eintritt zum Kreativmarkt kostet 7 und zur Hochzeitsmesse 10 Euro pro Person.

Theater

Opernhaus/Schauspielhaus - Auch das Theater Magdeburg hat für das Wochenende wieder mehrere Vorstellungen geplant. So läuft am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr das Kinderstück "Mr Gum und der fliegende Tanzbär". Sonntag um 11 Uhr liest Reporter und Moderator Michel Abdollahi (44) im Rahmen der Aktionswoche "Eine Stadt für Alle" aus seinem Buch "Es ist unser Land: Wir dürfen Deutschland nicht den Rechten überlassen". Außerdem lädt das Opernhaus am Sonntag um 19.30 Uhr zur Oper "Hänsel und Gretel" ein. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse ab jeweils 18 Euro.

Das Theater Magdeburg plant am Wochenende gleich zwei Vorstellungen von "Mr Gum und der fliegende Tanzbär". © Theater Magdeburg/Dorothea Tuch

König der Löwen

GETEC-Arena - Egal ob Groß, ob Klein, wer liebt nicht König der Löwen? Ein magisches Konzert mit den bekannten Hits aus den Filmen kommt am Sonntagabend um 19 Uhr in die GETEC-Arena. Hans Zimmers Hits "Hakuna Matata", "Circle of Life" oder "Can You Feel the Love Tonight" werden von dem Orchester, den Solisten und dem Chor liebevoll performt und von Leinwand-Animationen abgerundet.

Tickets gibt's im Vorverkauf und an der Abendkasse ab etwa 50 Euro.

In der GETEC-Arena erlebt Ihr am Samstag das Konzert zum "König der Löwen". © 123RF/toonsteb

Comedy

GETEC-Arena - Die österreichische Kabarettistin und Komikerin Lisa Eckhart (33) macht mit ihrem neuen Bühnenprogramm "Ich war mal wer" Halt in der Magdeburger GETEC-Arena. Ein harmloser Kinderwitz hat Lisa um Haus und Hof, Familie und Fans gebracht. Sie hat nichts mehr zu verlieren und nimmt Euch am Samstag um 20 Uhr mit auf einen urkomischen Abend. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für etwa 40 Euro.

Komikerin Lisa Eckhart (33) bringt ihr Comedy-Programm in die Magdeburger GETEC-Arena. © Axel Heimken/dpa

Konzert

Johanniskirche - Am Samstag um 19.30 Uhr kommt die Sensation "The Best of Black Gospel" wieder in die Johanniskirche nach Magdeburg und verzaubert Euch mit kraftvollem und talentiertem Gospel-Gesang wie in den USA. Restkarten gibt es ab etwa 37 Euro.