Wochenend-Wetter in Sachsen-Anhalt: An diesem Tag sind 12 Grad möglich

Magdeburg - Perfekt für Eure Wochenende-Pläne: Das Wetter in den nächsten Tagen wird ruhig und sonnig. An einem Tag reißen die Temperaturen in Sachsen-Anhalt nach oben aus.

Sachsen-Anhalt steht ein überraschend milder Freitag bevor. © Bildmontage: Isabelle Wiermann/TAG24, Screenshot/wetteronline.de

Am Freitag werden überraschend milde Temperaturen erwartet. Wo das Thermometer es in höheren Lagen maximal auf 5 Grad schafft, so sind im Flachland zwischen 8 und 12 Grad möglich!

Wie der Deutsche Wetterdienst meldet, muss am Morgen zwar mit Frost gerechnet werden, ansonsten bleibt der Tag aber heiter und regenfrei.

Insgesamt wird das Wochenende sehr ruhig. Zwar fallen die Temperaturen am Samstag und Sonntag wieder auf winterliche 2 bis 5 Grad, Regen ist aber keiner gemeldet.

Laut DWD muss in den Morgenstunden noch mit Nebel gerechnet werden, bevor der Tag auflockert. Auf dem Brocken fegen Sturmböen.