11.04.2026 06:59 Diese tollen Events erwarten Euch am Samstag in Magdeburg

Events in Magdeburg: Diese Highlights könnt Ihr am Samstag in Magdeburg erleben.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am Samstag finden in Magdeburg wieder verschiedenste Veranstaltungen statt, die einen Besuch wert sind. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Frühstück & Führung im Zoo

Zoo Magdeburg - Am Samstag lädt der Magdeburger Zoo Euch dazu ein, Euren Morgen mit einem spannenden Frühstück in der AFRICAMBO Lodge zu verbringen. Ab 9 Uhr könnt Ihr Euch den Magen vollschlagen. Im Anschluss gibt es eine interessante, 60-minütige Führung durch den ganzen Zoo. Selbstverständlich können die kleinen und großen Besucher den Park danach selbstständig erkunden. Ein Ticket für Frühstück und Führung kostet 25 Euro für Erwachsene, zzgl. Eintritt und 18 Euro für Kinder.

Nach dem Frühstück können die Besucher den Zoo erkunden. © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Magdeburg lacht!

Oli-Kino - Am Samstagabend kommen vier verschiedene Stand-up-Comedians aus ganz Deutschland zusammen, um Euch zum Lachen zu bringen! Bei "Magdeburg lacht!" im Oli-Kino wird es mit Lach-Profis amüsant, die Ihr unter anderem aus Fernsehen und Internet kennt. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für 25 Euro.

Messe "Tierwelt"

Messe Magdeburg - Auf der Messe "Tierwelt" dreht sich am Wochenende von 10 bis 18 Uhr alles um die verschiedenen Heimtierarten. In den drei Messehallen und auf dem Freigelände erwartet Tierfreunde ein buntes Programm sowie viele Ausstellungsangebote. Savannah-Katze "Cosimo" und ihr Herrchen Christoph Jurk sind in diesem Jahr Stargäste auf Sachsen-Anhalts großer Heimtiermesse. Alle Informationen und Tickets (9 Euro, ermäßigt 5,50 Euro) gibt es online.

Savannah-Katze "Cosimo" und sein Herrchen Christoph Jurk sind in diesem Jahr Stargäste der Messe. © Christoph Jurk

Großer Bücherflohmarkt

Stadtbibliothek Magdeburg - Leseratten können am Samstag beim großen Bücherflohmarkt von 10 bis 17 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg stöbern und Schnäppchen schießen. Besucher können hier ausgesonderte Bestseller, Romane, Krimis wie auch CDs, DVDs und Noten günstig ergattern. Der Erlös des Bücherflohmarkts fließt in die Mittel für den Kauf neuer Bücher und Medien ein.

In der Stadtbibliothek finden sich zahlreiche Schätze. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Abschiedstournee von Howard Carpendale

GETEC-Arena - Über fünf Jahrzehnte gehört Howard Carpendale (80) zu den größten Ikonen der deutschsprachigen Popmusik. Der Sänger lädt seine Fans nun noch einmal ein, ihn auf seiner Abschiedstournee live auf der Bühne zu erleben. Hierfür kommt Carpendale am Samstagabend nach Magdeburg in die GETEC-Arena. Resttickets gibt es online ab 69,90 Euro.

Howard Carpendale (80) kommt für eine Abschiedstournee nach Magdeburg. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa