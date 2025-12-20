Diese tollen Events erwarten Euch zum vierten Adventswochenende in Magdeburg

Adventswochenende Magdeburg: Diese weihnachtlichen Veranstaltungen warten auf Euch.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Zum vierten Adventswochenende in Magdeburg gibt es wieder viele Veranstaltungen, die einen Besuch wert sind. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Candlelight Concert

Herrenkrug Parkhotel - Ein international besetztes Streichquartett verzaubert am Samstagabend das Publikum im Dorint Herrenkrug Parkhotel bei Kerzenschein mit den schönsten Weihnachtsliedern wie "All I Want for Christmas Is You" von Mariah Carey oder "Last Christmas" von Wham!. Das Konzert findet jeweils um 16.30 Uhr und 18.30 Uhr statt. Tickets gibt es ab 23,50 Euro im Vorverkauf online.

Romantisch und weihnachtlich wird es am Samstag im Dorint Herrenkrug Parkhotel. (Symbolbild) © 123RF/morrbyte

Tatort Bibliothek

Stadtbibliothek - Am Samstagvormittag gibt es in der Stadtbibliothek wieder viele spannende Spiele zu entdecken. Von 10 bis 13 Uhr können Familien zahlreiche Brettspiele ausprobieren. Ob QuizScape, ein Krimipuzzle oder "Tatort Bibliothek" – hier ist für jeden Knobel-Fan was dabei. Der Eintritt ist frei!

Spiele für die ganze Familie gibt es in der Stadtbibliothek. (Symbolbild) © 123RF/pressmaster

Adventsmarkt

Turmschanzenstraße - Einen etwas anderen Weihnachtsmarkt findet Ihr am Wochenende in der Wagenhalle 11 in der Turmschanzenstraße. Von 12 bis 21 Uhr werden hier am Samstag und Sonntag kulinarische Spezialitäten, Handwerk, Basteleien und viele Mitmach- und Ausprobiermöglichkeiten angeboten. Wer vor Weihnachten noch etwas Gutes tun möchte, kann sich an der dortigen Spendenaktion beteiligen. Es werden warme Kleidung und Decken für Obdachlose gesammelt. Das Team von "Rad der Stadt" bietet zudem eine Reparaturstelle für Fahrräder.



Stöbern und schlemmen könnt Ihr auf dem Adventsmarkt in der Turmschanzenstraße. (Symbolbild) © 123RF/dolgachov

Adventskonzert

St. Gertrauden Kirche - So kommt Ihr in Weihnachtsstimmung: Unter dem Motto "Freude, große Freude" laden die Solisten Marlene Holzwarth (Sopran), Albert Kutz (Violine) und Jihoon Song (Orgel) gemeinsam mit dem Georg-Philipp-Telemann-Chor zu einem festlichen Adventskonzert unter der Leitung von Frithjof Motoike in der St. Gertrauden Kirche ein. Karten gibt es im Kartenhaus im Alleecenter oder direkt beim Chor für 15 Euro.

Weihnachtliche Stimmung verbreitet der Georg-Philipp-Telemann-Chor am Wochenende. (Symbolbild) © 123rf/satkob

Fest zur Wintersonnenwende

Alter Markt - Am Sonntag wird die Wintersonnenwende auf dem historischen Weihnachtsmarkt gefeiert. Die Wobau Märchenvorleserin liest an diesem Tag traditionelle Märchen vor und aus dem Thüringer Wald kommen die schaurigen Bergteufel, um die Vertreibung der dunklen Jahreszeit einzuleiten. Zudem erwartet die Besucher Livemusik im Klosterinnenhof mit Green Sapphire.

Auf dem historischen Weihnachtsmarkt wird am Sonntag die Wintersonnenwende gefeiert. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa