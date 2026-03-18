Verlosung! So kommt Ihr kostenlos an Tickets für "Holiday on Ice" in Magdeburg

Magdeburg - "Holiday on Ice" ist vom 2. bis 5. April zurück in Magdeburg und hat neben einem nigelnagelneuen Programm auch zwei Olympia-Stars im Gepäck. Mit etwas Glück könnt Ihr kostenlos Premierenkarten abstauben.

"Holiday on Ice" gastiert vom 2. bis 5. April wieder in der Magdeburger Getec-Arena. © Holiday on Ice/Morris Mac Matzen

Die Filmwelt kommt aufs Eis: Mit dem neuen Programm "Cinema of Dreams" legt "Holiday on Ice" eine einzigartige Mischung aus ikonischen Filmmomenten, großen Emotionen und Weltklasse-Eiskunstlauf vor.

Zur Premiere gibt es eine einmalige Überraschung: Neben dem "Holiday on Ice"-Ensemble steht das Eiskunstlaufpaar Minerva Hase und Nikita Volodin (beide 26) erstmals nach seinem Medaillen-Triumph bei den Olympischen Winterspielen wieder auf dem Show-Eis.

Nur bei der Abendvorstellung um 19.30 Uhr sind die Stars dabei und verzaubern das Publikum mit zwei Paarperformances und natürlich dem großen Show-Finale.

Ihr wollt gratis bei der Premiere mit Minerva Hase und Nikita Volodin dabei sein? Dann interessiert Euch vielleicht die TAG24-Verlosung ...