Verlosung! So kommt Ihr kostenlos an Tickets für "Holiday on Ice" in Magdeburg
Magdeburg - "Holiday on Ice" ist vom 2. bis 5. April zurück in Magdeburg und hat neben einem nigelnagelneuen Programm auch zwei Olympia-Stars im Gepäck. Mit etwas Glück könnt Ihr kostenlos Premierenkarten abstauben.
Die Filmwelt kommt aufs Eis: Mit dem neuen Programm "Cinema of Dreams" legt "Holiday on Ice" eine einzigartige Mischung aus ikonischen Filmmomenten, großen Emotionen und Weltklasse-Eiskunstlauf vor.
Zur Premiere gibt es eine einmalige Überraschung: Neben dem "Holiday on Ice"-Ensemble steht das Eiskunstlaufpaar Minerva Hase und Nikita Volodin (beide 26) erstmals nach seinem Medaillen-Triumph bei den Olympischen Winterspielen wieder auf dem Show-Eis.
Nur bei der Abendvorstellung um 19.30 Uhr sind die Stars dabei und verzaubern das Publikum mit zwei Paarperformances und natürlich dem großen Show-Finale.
Ihr wollt gratis bei der Premiere mit Minerva Hase und Nikita Volodin dabei sein? Dann interessiert Euch vielleicht die TAG24-Verlosung ...
"Holiday on Ice - Cinema of Dreams" in Magdeburg
TAG24 verlost 3 x 2 Eintrittskarten für die Premiere von "Holiday on Ice - Cinema of Dreams" am 2. April um 19.30 Uhr in der Magdeburger Getec-Arena. Ihr sitzt dann auf absoluten Spitzenplätzen zentral vor der Eisfläche.
Das müsst Ihr tun:
Sendet uns einfach eine E-Mail mit Eurem Vor- und Nachnamen und dem Kennwort "Holiday on Ice" an [email protected].
Einsendeschluss ist Montag, der 23. März 2026, um 23.59 Uhr. Die drei Gewinnerinnen und Gewinner werden anschließend kontaktiert und erhalten direkt ihre Tickets.
TAG24 wünscht Euch viel Glück!
Titelfoto: Bildmontage: Holiday on Ice/Morris Mac Matzen, Holiday on Ice/Johanna Müller