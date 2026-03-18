Verlosung! So kommt Ihr kostenlos an Tickets für "Holiday on Ice" in Magdeburg

"Holiday on Ice" ist vom 2. bis 5. April zurück in Magdeburg und hat neben einem neuen Programm auch zwei Olympia-Stars im Gepäck. TAG24 verlost Tickets.

Von Lena Schubert

Magdeburg - "Holiday on Ice" ist vom 2. bis 5. April zurück in Magdeburg und hat neben einem nigelnagelneuen Programm auch zwei Olympia-Stars im Gepäck. Mit etwas Glück könnt Ihr kostenlos Premierenkarten abstauben.

"Holiday on Ice" gastiert vom 2. bis 5. April wieder in der Magdeburger Getec-Arena.
"Holiday on Ice" gastiert vom 2. bis 5. April wieder in der Magdeburger Getec-Arena.  © Holiday on Ice/Morris Mac Matzen

Die Filmwelt kommt aufs Eis: Mit dem neuen Programm "Cinema of Dreams" legt "Holiday on Ice" eine einzigartige Mischung aus ikonischen Filmmomenten, großen Emotionen und Weltklasse-Eiskunstlauf vor.

Zur Premiere gibt es eine einmalige Überraschung: Neben dem "Holiday on Ice"-Ensemble steht das Eiskunstlaufpaar Minerva Hase und Nikita Volodin (beide 26) erstmals nach seinem Medaillen-Triumph bei den Olympischen Winterspielen wieder auf dem Show-Eis.

Nur bei der Abendvorstellung um 19.30 Uhr sind die Stars dabei und verzaubern das Publikum mit zwei Paarperformances und natürlich dem großen Show-Finale.

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Ihr wollt gratis bei der Premiere mit Minerva Hase und Nikita Volodin dabei sein? Dann interessiert Euch vielleicht die TAG24-Verlosung ...

In der neuen Show dreht sich alles um bekannte Momente der Filmgeschichte.
In der neuen Show dreht sich alles um bekannte Momente der Filmgeschichte.  © Holiday on Ice/Morris Mac Matzen

"Holiday on Ice - Cinema of Dreams" in Magdeburg

Am Premierenabend stehen die Olympia-Stars Minerva Hase und Nikita Volodin (beide 26) auf dem Eis.
Am Premierenabend stehen die Olympia-Stars Minerva Hase und Nikita Volodin (beide 26) auf dem Eis.  © Holiday on Ice/Johanna Müller

TAG24 verlost 3 x 2 Eintrittskarten für die Premiere von "Holiday on Ice - Cinema of Dreams" am 2. April um 19.30 Uhr in der Magdeburger Getec-Arena. Ihr sitzt dann auf absoluten Spitzenplätzen zentral vor der Eisfläche.

Das müsst Ihr tun:

Sendet uns einfach eine E-Mail mit Eurem Vor- und Nachnamen und dem Kennwort "Holiday on Ice" an [email protected].

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Einsendeschluss ist Montag, der 23. März 2026, um 23.59 Uhr. Die drei Gewinnerinnen und Gewinner werden anschließend kontaktiert und erhalten direkt ihre Tickets.

TAG24 wünscht Euch viel Glück!

Titelfoto: Bildmontage: Holiday on Ice/Morris Mac Matzen, Holiday on Ice/Johanna Müller

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