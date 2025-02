Ihr wollt gratis zu "Holiday on Ice - Horizons" in Magdeburg? So geht's!

Magdeburg - Bunte Lichter, aufwändige Kostüme und tolle Eislauf-Kunst: Das wartet vom 3. bis 6. April bei "Holiday on Ice - Horizons" in der Magdeburger GETEC-Arena auf Euch. Ihr wollt die Show gratis sehen? Mit etwas Glück ist das möglich!

"Holiday on Ice" bringt vom 3. bis 6. April die neue Show in die Magdeburger GETEC-Arena. © Holiday on ice

Die erfolgreichste Eis-Show der Welt ist zurück in der Elbestadt und hat ein brandneues Programm in petto. Bei "Feel the City Beat!" entführt Euch die Show in die aufregende Atmosphäre einer Großstadt.

In der Inszenierung aus Weltklasse-Eiskunstlauf und Akrobatik fängt "Horizons" die Energie, die Rhythmen und den urbanen Vibe ein und führt auf eine unvergessliche Reise durch die facettenreiche Welt einer pulsierenden Großstadt - und natürlich den Menschen, die sie ausmacht.

Mit sieben Shows an vier Tagen warten die Akrobaten und Künstler vom 3. bis 6. April darauf, Euch verzaubern zu können. Alle Infos zur Show und zum Vorverkauf findet Ihr auf der Website von "Holiday on Ice".

Ihr wollt gratis bei einer der Shows dabei sein? Dann interessiert Euch vielleicht die TAG24-Verlosung...