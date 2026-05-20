30. Stadtfest in Magdeburg: Das steht auf dem Programm

Magdeburg - Das Pfingstwochenende steht vor der Tür, und das heißt in Magdeburg seit jeher vor allem eins: Stadtfest! Über vier Tage feiert die Elbestadt das 30. Jubiläum des Events .

Am Pfingstwochenende findet wieder das Magdeburger Stadtfest statt. (Archivfoto) © Peter Gercke/dpa

Die Stadt verspricht vom 22. bis einschließlich 25. Mai "abwechslungsreiche Unterhaltung für alle Generationen" auf der Festmeile im Stadtzentrum.

Am Freitagabend um 17.45 Uhr beginnt der Festivalauftakt mit Live-Musik und dem traditionellen Fassbieranstich.

Der Samstag ist vollgepackt mit coolen Live-Bands, einem Puppentheater für die Kleinen und einer Rolling-Stones-Tribute-Show.

Am Pfingstsonntag geht es nach dem Bürgerfrühstück und einem Open-Air-Gottesdienst mit den Festivalhighlights weiter: Schlagerstars wie Gaby Baginsky (72) und Annemarie Eilfeld (36) stehen auf der Hauptbühne.

Adrenalin-Junkies können sich auf Bungee-Jumping freuen, bevor mit DJs und Live-Bands in die Nacht gefeiert wird.