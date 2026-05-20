30. Stadtfest in Magdeburg: Das steht auf dem Programm
Magdeburg - Das Pfingstwochenende steht vor der Tür, und das heißt in Magdeburg seit jeher vor allem eins: Stadtfest! Über vier Tage feiert die Elbestadt das 30. Jubiläum des Events.
Die Stadt verspricht vom 22. bis einschließlich 25. Mai "abwechslungsreiche Unterhaltung für alle Generationen" auf der Festmeile im Stadtzentrum.
Am Freitagabend um 17.45 Uhr beginnt der Festivalauftakt mit Live-Musik und dem traditionellen Fassbieranstich.
Der Samstag ist vollgepackt mit coolen Live-Bands, einem Puppentheater für die Kleinen und einer Rolling-Stones-Tribute-Show.
Am Pfingstsonntag geht es nach dem Bürgerfrühstück und einem Open-Air-Gottesdienst mit den Festivalhighlights weiter: Schlagerstars wie Gaby Baginsky (72) und Annemarie Eilfeld (36) stehen auf der Hauptbühne.
Adrenalin-Junkies können sich auf Bungee-Jumping freuen, bevor mit DJs und Live-Bands in die Nacht gefeiert wird.
Viertägiges Programm für Magdeburgs Jubiläums-Stadtfest: Pfingstmontag kann sich sehen lassen
Auch am Pfingstmontag - leider schon dem letzten Tag des Festivals - sind mitreißende Live-Acts für Euch geplant. Und natürlich gibt es wie immer zahlreiche Fahrgeschäfte und Buden.
Das 30. Magdeburger Stadtfest findet am Freitag von 14 bis 24 Uhr, am Samstag und Sonntag von 12 bis 24 und am Pfingstmontag von 10 bis 18 Uhr statt.
Der Eintritt ist frei.
Das komplette Programm findet Ihr auf der Website des Events.
Titelfoto: Bildmontage: Peter Gercke/dpa, TAG24