Keinen Plan für Euren Sonntag? Diese Events hat Magdeburg zu bieten
Magdeburg - In Magdeburg finden am Sonntag wieder tolle Events statt, die man sich nicht entgehen lassen sollte. TAG24 gibt Euch einen Überblick.
Flohmärkte
Uni-Campus - Auf dem Uni-Campus findet wieder der Sonntagsflohmarkt statt. Unter freiem Himmel könnt Ihr an verschiedenen Ständen auf Schnäppchenjagd gehen. Von 8 bis 13 Uhr ist der Flohmarkt geöffnet.
Der Eintritt ist frei!
Werder - Auf dem Trödelmarkt der Werderaner Freunde e. V. könnt Ihr am Sonntag zwischen 9 und 14 Uhr auch den einen oder anderen (Schnäppchen-)Schatz in der Lingner Straße finden.
Der Eintritt ist frei!
Kulturzentrum Moritzhof - Beim Flohmarkt auf dem Moritzhof am Moritzplatz warten am Sonntag von 11 bis 16 Uhr weitere Schnäppchen darauf, von Euch eine zweite Chance zu bekommen. Neben dem Shopping-Vergnügen erwarten Euch Musik und Leckereien im HofCafé.
Der Eintritt ist frei!
Lattenrast Workshop
Macherburg - Am Sonntag könnt Ihr beim Workshop der Macherburg lernen, wie man seinen eigenen Liegestuhl aus Lärchenholz baut. Sägt Eure Latten mit verschiedensten Japansägen zurecht und verleiht diesen mit dem Einhandhobel den letzten Schliff.
Die Teilnahme kostet 100 Euro (ermäßigt 8 Euro). Anmelden könnt Ihr Euch online.
Messe "Tierwelt"
Messe Magdeburg - Auf der Messe "Tierwelt" dreht sich am Sonntag von 10 bis 18 Uhr alles um die verschiedenen Heimtierarten. In den drei Messehallen und auf dem Freigelände erwartet Tierfreunde ein buntes Programm sowie viele Ausstellungsangebote. Savannah-Katze "Cosimo" und ihr Herrchen Christoph Jurk sind in diesem Jahr Stargäste auf Sachsen-Anhalts großer Heimtiermesse.
Alle Informationen und Tickets (9 Euro, ermäßigt 5,50 Euro) gibt es online.
130 Jahre Gruson-Gewächshäuer
Gruson-Gewächshäuser - Die historischen Gewächshäuser in Magdeburg werden 130 Jahre alt. Noch wenige Gebäudeteile und noch weniger Pflanzen sind von der Gründung der Anlage 1896 bis heute erhalten. Bei einer interessanten Führung könnt Ihr diese am Sonntag von 10 bis 17.30 Uhr entdecken und mehr über ihre Geschichte erfahren.
Der Eintritt kostet inkl. Führung 4,50 Euro (ermäßigt 3 Euro). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher müssen vorab Tickets unter der Rufnummer 0391 404 29 10 reserviert werden.
16. Tag der Industriekultur
Technikmuseum - Zum Tag der Industriekultur lädt das Technikmuseum am Sonntag zu einem bunten Programm ein. Neben der Vorführung eines Lanz Bulldog können sich die Besucher über einen Vortrag von Dr. Diek über die Materialprobe der Grusonweiche, die Druckwerkstatt, Gravieren und ein leckeres Catering freuen.
Der Eintritt kostet 4 Euro (ermäßigt 2 Euro).
Egal zu welcher Veranstaltung es Euch an diesem Sonntag verschlägt, ob Messe, Flohmarkt oder Workshop, TAG24 wünscht Euch viel Spaß.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/irynamylinska, 123Rf/rh2010, Andreas Lander, Peter Gercke/dpa, Bodo Schackow/dpa