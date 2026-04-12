Keinen Plan für Euren Sonntag? Diese Events hat Magdeburg zu bieten

Magdeburg - In Magdeburg finden am Sonntag wieder tolle Events statt, die man sich nicht entgehen lassen sollte. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Uni-Campus - Auf dem Uni-Campus findet wieder der Sonntagsflohmarkt statt. Unter freiem Himmel könnt Ihr an verschiedenen Ständen auf Schnäppchenjagd gehen. Von 8 bis 13 Uhr ist der Flohmarkt geöffnet.

Der Eintritt ist frei!

Werder - Auf dem Trödelmarkt der Werderaner Freunde e. V. könnt Ihr am Sonntag zwischen 9 und 14 Uhr auch den einen oder anderen (Schnäppchen-)Schatz in der Lingner Straße finden.

Der Eintritt ist frei!

Kulturzentrum Moritzhof - Beim Flohmarkt auf dem Moritzhof am Moritzplatz warten am Sonntag von 11 bis 16 Uhr weitere Schnäppchen darauf, von Euch eine zweite Chance zu bekommen. Neben dem Shopping-Vergnügen erwarten Euch Musik und Leckereien im HofCafé.

Der Eintritt ist frei!