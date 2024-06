Pflanzen und leckeres Essen: Das könnt Ihr am Samstag in Magdeburg erleben

Magdeburg - Mit dem ersten Juni-Wochenende wird offiziell der Sommer eingeläutet und das heißt in Magdeburg vor allem eines: mehr Veranstaltungen ! TAG24 gibt Euch einen Überblick über die besten Events am Samstag.

Gruson-Gewächshäuser - Wer den eigenen Heim-Garten neu bestücken oder sich von den pflanzlichen Raritäten beeindrucken lassen will, der ist beim Pflanzenmarkt in den Gruson-Gewächshäusern genau richtig. Von 10 bis 17 Uhr verkaufen Gärtnereien und Pflanzenzüchter besondere Pflanzen für Fensterbank, Wintergarten, Balkon, Terrasse, Gewächshaus und Garten, die sonst kaum im Handel erhältlich sind.

Festung Mark - Bock auf außergewöhnliche Köstlichkeiten? Dann ab in die Festung! Von 12 bis 22 Uhr könnt Ihr Euch dort beim All-Inklusive-Streetfood-Festival durch die verschiedensten Gerichte und Snacks aus der ganzen Welt probieren. Auch für die kleinen Entdecker gibt es viel zu sehen und zu schmecken. Und das Beste: Alles, was Ihr an den 18 Ständen esst und trinkt, ist im Eintrittspreis inbegriffen.

Seebühne - In den vergangenen Jahren ist es zu einer Tradition geworden, dass die Europameisterschaft im Cheerleading im Elbauenpark stattfindet. Am Samstag könnt Ihr live bei den EuroCheerMasters dabei sein und die Teams bestaunen, wie sie ihre außergewöhnlichen Cheerleading-Talente zeigen. Ab um 11 Uhr stellen die europäischen Mannschaften auf der Seebühne ihr Können unter Beweis und die Besten werden selbstverständlich ausgezeichnet.

Schauspielhaus/Opernhaus - Auch das Theater Magdeburg hat für Samstag ein buntes Programm für Euch vorbereitet. Da sich die Spielzeit langsam dem Ende zuneigt, habt Ihr bei vielen dieser Stücke letztmalig die Chance, sie zu sehen!

So seht Ihr im Schauspielhaus um 19.30 Uhr zum letzten Mal das witzige Stück "Hojotoho! Hojotoho! Heiaha!" im großen Saal. Gleichzeitig läuft in der Kammer 2 ebenfalls letztmalig das Schauspiel "Wolken.Heim" von Elfriede Jelinek. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für 24 bzw. 21 Euro. Im Anschluss an die Vorstellungen wartet im Kasino eine weitere Ausgabe von Katzengold auf Euch.

Im Opernhaus seht Ihr um 19.30 Uhr zum allerletzten Mal die Telemann-Oper "Sieg der Schönheit", die Ihr Euch wirklich nicht entgehen lassen solltet! Tickets dafür gibt's ab etwa 22 Euro.