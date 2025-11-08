Märkte und Messen: Das gibt es am Wochenende in Magdeburg zu tun

Am Wochenende findet in Magdeburg eine Angelmesse, Theatervorstellungen, ein Herbstmarkt, Comedy-Show und Spielevormittag statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Der Herbst ist da, das Wetter ist kalt, da gibt es nur zwei Möglichkeiten: Es sich zu Hause gemütlich zu machen oder eine coole Veranstaltung zu besuchen. TAG24 gibt Euch einen Überblick über die besten Indoor-Events an diesem Wochenende in Magdeburg.

Magdeburger Angeltage

Messehallen - Für Angelfans hat Magdeburg dieses Wochenende was ganz Besonderes an Land gezogen: In zwei Hallen und auf der Außenfläche tummeln sich in der Messe mehr als 80 Aussteller. Abgesehen von den Ständen gibt es ein Bühnenprogramm und Influencer aus der Szene. Die Tageskarte kostet 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, und kann auch online gekauft werden. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.

Am Wochenende finden in Magdeburg wieder die Angeltage statt. (Archivfoto) © agentur pres(s)tige

Theater

Opernhaus/Schauspielhaus - Das Theater Magdeburg hat an diesem Wochenende wieder ein buntes Programm auf dem Spielplan. Am Samstag um 19 Uhr bieten Schauspieler Sylvester Groth und Musiker Stefan Weinzierl im Opernhaus eine Konzertlesung von George Orwells Klassiker "1984". Um 19.30 Uhr steht im Schauspielhaus eine weitere Vorstellung von "Die Hamletmaschine" an. Am Sonntag verzaubern Euch im Schauspielhaus ein Kammerkonzert, eine Lesung und ein Schauspiel, im Opernhaus feiert um 19.30 Uhr die Operette "Clivia" Premiere. Tickets gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse ab etwa 20 Euro.

Die Operette "Clivia" feiert am Sonntag Premiere im Opernhaus. © Theater Magdeburg/Gianmarco Bresadola

Töpfer- und Herbstmarkt

Festung Mark - Am Samstag und Sonntag entführt die Festung Mark zwischen 10 und 18 Uhr in die Welt der Töpferkunst. Neben Gebrauchswaren und Schmuck gibt es natürlich auch allerlei Deko und Kunst zu bestaunen. Für die kleinen Besucher wird außerdem Kindertöpfern, Bastelei und das Bemalen von Tonfiguren angeboten. Dieses Jahr neu mit dabei: Das mobile Café "Doppellecker" wo Ihr in einem alten Doppeldeckerbus Kaffee und andere Leckereien genießen könnt. Der Eintritt kostet 4 Euro für Erwachsene, ermäßigt 3 Euro. Kinder bis zwölf Jahre werden kostenfrei hereingelassen.

NightWash

AMO Kulturhaus - Happy Birthday NightWash! Das Kult-Comedy-Programm feiert Geburtstag und macht dafür Halt in Magdeburg. Am Samstagabend strapazieren namhafte Comedians und Newcomer ab 20 Uhr im AMO Eure Lachmuskeln. Resttickets gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse ab 37 Euro.

Bei NightWash heißt es wieder Lachalarm! (Symbolbild) © 123RF/9parusnikov

Spielevormittag

Stadtbibliothek - Das Wetter passt nicht, Ihr wollt mit Euren Kindern aber trotzdem was unternehmen? Vielleicht ist der Spielvormittag in der Stadtbibliothek was für Euch! Am Samstag von 10 bis 16 Uhr stehen knifflige Rätsel- und Escape-Spiele, aber auch reguläre Brettspiele und Spielneuheiten für Euch bereit. Der Eintritt ist frei.

Beim Spielevormittag gibt es alle möglichen Brettspiele für Groß und Klein. (Symbolbild) © 123RF/fotyma

Tag der Physik

Otto-von-Guericke-Universität - Ihr seid interessiert an Physik und wollt selber experimentieren? Dann ab zum Tag der Physik an der OvGU! Am Samstag warten dort von 13 bis 17 Uhr Studis und Professoren auf Euch und Eure Fragen. Neben spannenden Vorträgen und der Preisverleihung des Physik-Marathons gibt es viel zu bestaunen und selbst zu probieren - für Groß und Klein! Der Eintritt ist frei.

Die Uni lädt zum Tag der Physik ein. (Archivfoto) © Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Mineralienbörse

AMO Kulturhaus - Am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr geht es im AMO Kulturhaus wieder in die "Steinzeit": Dort präsentieren Naturliebhaber ihre Mineraliensammlungen zum Kaufen und Tauschen. Ob Fossile, Schmuck oder Heilsteine: Hier gibt es einiges zu bestaunen! Tickets kosten an der Tageskasse 3 Euro, Schüler und Studenten zahlen nur 1 Euro. Kinder im Vorschulalter haben freien Eintritt.

Im AMO dreht es sich am Sonntag um Edelsteine und Mineralien. (Symbolbild) © Martial Trezzini/Keystone/dpa