Markt, Streetfood und gemeinsames Singen: Das geht am Sonntag in Magdeburg

Festung Mark - Ihr habt es in den vergangenen beiden Tagen noch nicht zum All-Inklusive-Streetfood-Festival in die Festung geschafft? Dann habt Ihr am Sonntag von 12 bis 20 Uhr letztmalig die Gelegenheit, Euch kulinarisch verzaubern zu lassen. An 18 Ständen gibt es außergewöhnliche Leckereien aus der ganzen Welt. Und das Beste: Im Eintrittspreis ist alles, was Ihr essen und trinken könnt, inbegriffen!

Tickets gibt's im Vorverkauf und an der Tageskasse ab 34,99 Euro.