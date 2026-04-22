Monate vor Startschuss: Firmenstaffel hat nur noch wenige freie Plätze

Magdeburg - Jedes Jahr im Sommer findet mit der " Firmenstaffel " in Magdeburg eines der größten Sportevents des Landes statt. Schon Monate vorher vermelden die Veranstalter ein hohes Interesse.

Werden alle Plätze belegt, treten bis zu 5000 Menschen beim Firmenlauf in Magdeburg an. (Archivfoto) © Giovanna Gahrns/Agentur pres(s)tige

Das Lauf-Event findet zwar erst am 2. Juli statt, doch schon jetzt sollen sich bereits 700 Teams angemeldet haben. Etwa 1000 soll es maximal geben, heißt es.

Jedes von ihnen will dabei um den Titel des schnellsten Unternehmens Sachsen-Anhalts kämpfen. Insgesamt warten vier Wertungskategorien auf sie: Damen, Herren, Mixed sowie Sprint.

"An erster Stelle stehen bei der Firmenstaffel Sachsen-Anhalt jedoch Teamgeist, Bewegung und das gemeinsame Erlebnis. Genau diese einzigartige Mischung macht das Event seit mehr als 15 Jahren so beliebt – für viele ist es längst ein fester Termin im Kalender", sagt Veranstalter Martin Hummelt von der Magdeburger Eventagentur "freshpepper".

Das seit Jahren bewährte Konzept bleibt dabei erhalten. Jedes Teammitglied absolviert im Elbauenpark eine Strecke von drei Kilometern. Gelaufen wird in Fünferteams.

Schon im vergangenen Jahr waren die verfügbaren Plätze heiß begehrt und zum Start der Veranstaltung komplett vergeben. Etwa 5000 begeisterte Läufer sind an den Start gegangen. Zudem kommen Tausende Schaulustige an die Laufstrecke, um jeden einzelnen Teilnehmer zu unterstützen.