Wellness-Oase "Nemo" bricht mit Tradition: Hier muss nicht mehr blankgezogen werden

Magdeburg - Ein klassischer Saunagang wird traditionell nackt durchgeführt. Jetzt bricht das Magdeburger Schwimmbad "Nemo" mit dieser Tradition.

Im Magdeburger "Nemo" darf jetzt jeden Mittwoch mit Badekleidung sauniert werden. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa

Unter dem Motto "Sauna neu erleben – Jetzt ganz entspannt in Badebekleidung" bietet die Wellnesswelt ab sofort auch das Saunieren in Badebekleidung an.

Damit sollen Gäste angesprochen werden, die eine Sauna in angenehmer und lockerer Atmosphäre genießen möchten und sich in einer klassischen textilfreien Sauna bisher nicht wohlgefühlt haben.

"Viele Gäste wünschen sich eine entspannte Möglichkeit, Sauna kennenzulernen oder gemeinsam mit Freunden und Familie zu genießen. Mit der Textil-Sauna möchten wir Hemmschwellen abbauen und einen einfachen Einstieg in das Saunieren ermöglichen", teilte Geschäftsführer Harald Gabriel mit.

Die neue Textilsauna findet derzeit jeden Mittwoch von 10 bis 19 Uhr statt. Die klassische Sauna bleibt weiterhin an den gewohnten Tagen und in der bisherigen Form bestehen, versichert das Unternehmen.