"Penelope" am Theater Magdeburg: Was man nicht erwarten darf

Magdeburg - Am Freitagabend feierte das Theater Magdeburg Premiere der elektroakustischen Kammeroper "Penelope". TAG24 war am Eröffnungsabend dabei und kann sagen - man sollte sich definitiv darauf einlassen!

Das Theater Magdeburg feierte Premiere mit der Kammeroper "Penelope". © Theater Magdeburg/Nilz Böhme

Den Mythos um Odysseus - der Mann, der 20 Jahre von seiner Heimat durch Krieg und Reisen getrennt war und schließlich heimkehrt - kennt jeder.

Aber wie erging es seiner Ehefrau Penelope? Wie empfand sie es, als ihr totgeglaubter Mann nach Jahren als quasi Fremder zurückkehrte?

Diesen Fragen widmet sich die Kammeroper "Penelope" von Sarah Kirkland Snider. Das 2019 komponierte Musikstück erzählt in elf Szenen die Gefühlswelt der Hauptfigur - Odysseus selbst tritt nie auf, wird nur durch Schatten an der Wand dargestellt.

Eine Oper à la Strauss oder Puccini darf man hierbei aber keineswegs erwarten. Snider greift auf Elektro-Elemente zurück, neben Streichern findet auch ein großes Schlagzeug im Kammerorchester Platz und an einigen Stellen gehen die Chansons in Sprechgesang über, was die Oper eher für moderne Ohren interessant macht.

Auch sollte man des Englischen mächtig sein. Übertitel, wie sonst üblich bei fremdsprachigen Opern, gibt es hier nämlich nicht.