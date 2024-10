Tanzen, Messe und KI: Das könnt Ihr am Samstag in Magdeburg erleben

Magdeburg - Der goldene Herbst verwöhnt Magdeburg weiterhin mit tollstem Wetter und bietet somit freie Bahn für ein ausgelassenes Wochenende. Ihr wisst noch nicht, was Ihr am Samstag machen wollt? TAG24 stellt Euch fünf Veranstaltungen vor, die Ihr besuchen könnt.

Gesellschaftshaus - Bereits zum zweiten Mal geht das " Felicia Festival " an den Start. Im Gesellschaftshaus dreht sich am Samstag zwischen 10 und 21 Uhr alles rund um das Thema künstliche Intelligenz. Tagsüber könnt Ihr bei facettenreichen Workshops für die ganze Familie KI selbst kennenlernen und ausprobieren. Abgerundet wird der Abend durch Kunst- und Musikperformances, Konzerte und ein Schauspiel.

Im Opernhaus läuft währenddessen eine weitere Vorstellung des großartigen Balletts " Vincent ", das sich um Leben und Leiden des Künstlers Vincent van Gogh dreht. Restkarten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse ab 22 Euro.

Im Schauspielhaus könnt Ihr um 19.30 Uhr gleich zwei Stücke sehen: In der Kammer 1 läuft die Wiederaufnahme von " Blutbuch ", in der Kammer 2 das Monologstück " Monopoly - Eine Besteigung des deutschen Schuldenberges ". Für beide Stücke sind noch Tickets für 24 bzw. 17 Euro zu haben.

Opernhaus/Schauspielhaus - Lust auf Kultur? Das Theater hat am Samstag ein breites Programm für Euch in petto.

Messegelände/Festung Mark - Ihr seid unsicher bei der Wahl der richtigen Schule für Euer Kind? Oder Ihr seid schon mit der Schule fertig, wisst aber nicht, wie es jetzt weitergehen soll? Am Samstag bekommt Ihr bei der Schulmesse in den Messehallen und bei der Jobmesse in der Festung Mark Antworten. Die Messen bieten direkten Kontakt mit Schulen, Ausbildungsbetrieben, Universitäten und Unternehmen und haben viel interessantes Infomaterial für Euch vorbereitet.

Die Schulmesse findet von 10 bis 14 Uhr in der Halle 2, die Jobmesse in der Festung von 12 bis 16 Uhr statt. Der Eintritt ist jeweils frei.