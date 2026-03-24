Zwischen Gotik und Gänsehaut: Das erwartet Euch bei den Domfestspielen 2026 in Magdeburg
Von Sabrina Gorges
Magdeburg - Ein von der Schauspielerin Suzanne von Borsody (68) präsentiertes musikalisch-literarisches Porträt der Malerin Frida Kahlo (1907-1954) ist ein Höhepunkt der diesjährigen Magdeburger Domfestspiele.
Von Borsody lässt die aus Mexiko stammende Künstlerin in Briefen, Gedichten und Tagebucheinträgen zu Wort kommen, wie der veranstaltende Verein Stadtmarketing "Pro Magdeburg" mitteilte.
Der Abend trage den Titel "Das Herz auf der Zunge", begleitet werde die Schauspielerin vom Trio Azul. Das Kahlo-Porträt steht am 3. Juni auf dem Programm, wie es hieß.
Das Wahrzeichen von Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt soll vom 1. bis 7. Juni zum 18. Mal zur Bühne und Kulisse für Konzerte und Lesungen werden.
"Die Magdeburger Domfestspiele verbinden auf besondere Weise geistliche Tiefe mit kultureller Vielfalt. Sie öffnen den Dom als Ort des Dialogs, der Kunst und der Begegnung", sagte Friedrich Kramer (61), Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, laut Mitteilung.
Kramer ist der Schirmherr.
Musikalische Grenzgänge und Tango im Dom
Das Eröffnungskonzert spielt den Angaben nach das Leipziger Vokalensemble amarcord. Am 2. Juni 2026 widme sich ein Kammerkonzert-Abend dem Komponisten Karl Dietrich (1927-2014).
Interpretationen von Klassikern der Genres Jazz, Soul, Chanson und Pop haben sich die französische Sängerin Myra Maud und der aus Luxemburg stammende Kontrabassist Hervé Jeanne (53) auf die Fahnen geschrieben.
Sie sollen am 4. Juni im Dom erklingen, hieß es. Einen Tag später gastiere der Liedermacher, Autor und Komponist Hans Eckardt Wenzel (70) in Magdeburg.
Am 6. Juni können sich Gäste auf drei Programmpunkte freuen. Den Anfang mache ein Kinderorgelkonzert mit dem Organisten Jonas Schauer. Er präsentiere den Klassiker "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saëns (1835–1921).
Es folgen ein Konzert der Chöre, Solistinnen und Solisten des Konservatoriums Georg Philipp Telemann und das Fracanapa New Tango Quintet, das sich am Abend unter dem Motto "Tango meets Gotik" dem musikalischen Erbe Astor Piazzollas (1991–1992) widme. Das Abschlusskonzert mit dem Titel "Gloria!" gestalten der Magdeburger Domchor, die Domsingschule und der Ökumenische Chor, wie es hieß.
Die Magdeburger Domfestspiele werden von der Domgemeinde und dem Stadtmarketingverein organisiert. 2009 feierte die Veranstaltungsreihe anlässlich des 800. Jubiläums der Dom-Grundsteinlegung Premiere.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/metelevan, 123rf/metelevan, Peter Gercke/dpa