Zwischen Gotik und Gänsehaut: Das erwartet Euch bei den Domfestspielen 2026 in Magdeburg

Magdeburg - Ein von der Schauspielerin Suzanne von Borsody (68) präsentiertes musikalisch-literarisches Porträt der Malerin Frida Kahlo (1907-1954) ist ein Höhepunkt der diesjährigen Magdeburger Domfestspiele.

Der Magdeburger Dom soll vom 1. bis 7. Juni zum 18. Mal zur Bühne und Kulisse für Konzerte und Lesungen werden. (Archivbild) © Peter Gercke/dpa

Von Borsody lässt die aus Mexiko stammende Künstlerin in Briefen, Gedichten und Tagebucheinträgen zu Wort kommen, wie der veranstaltende Verein Stadtmarketing "Pro Magdeburg" mitteilte.

Der Abend trage den Titel "Das Herz auf der Zunge", begleitet werde die Schauspielerin vom Trio Azul. Das Kahlo-Porträt steht am 3. Juni auf dem Programm, wie es hieß.

Das Wahrzeichen von Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt soll vom 1. bis 7. Juni zum 18. Mal zur Bühne und Kulisse für Konzerte und Lesungen werden.

"Die Magdeburger Domfestspiele verbinden auf besondere Weise geistliche Tiefe mit kultureller Vielfalt. Sie öffnen den Dom als Ort des Dialogs, der Kunst und der Begegnung", sagte Friedrich Kramer (61), Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, laut Mitteilung.

Kramer ist der Schirmherr.