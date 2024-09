125-jähriges Jubiläum: MVB feiern mit erstem Einblick in Bahn der Zukunft!

Magdeburg - Die elektrische Straßenbahn in Magdeburg feiert 125-jähriges Jubiläum und die Ankunft der nächsten Bahngeneration.

Das Highlight des Tages ist jedoch die "Flexity". Interessierte bekommen an diesem Tag einen ersten Eindruck von der nächsten Straßenbahngeneration für Magdeburg.

Neben Live-Musik, Aktions-Ständen mit Spiel und Spaß und Gewinnchancen können Besucher zudem einen Einblick in den Gleisbau bekommen oder mit der historischen Straßenbahn in die Vergangenheit reisen.

Am Samstag von 14 bis 18 Uhr wird der Willy-Brandt-Platz vor dem Magdeburger Hauptbahnhof zu einer Festmeile.

Anlässlich dieses Events lädt die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. AG ( MVB ) zu einer großen Feier ein und stellt zudem die neue Straßenbahngeneration in der Landeshauptstadt vor.

Mit dem Schwerlasttransport wurde die neue "Flexity" von Bautzen nach Magdeburg transportiert. © Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Am frühen Mittwochmorgen (18. September) wurde das Fahrzeug 1402 an den Straßenbahnbetriebshof der MVB im Stadtteil Rothensee per Schwerlasttransport aus dem Alstom-Werk im sächsischen Bautzen übergeben.

Nicht nur von außen überzeugt das neue Modell, sondern auch im Inneren ist die Flexity moderner als ihre Vorgänger. USB-Ladesteckdosen, WLAN, LED-Ambiente-Beleuchtung und Klimatisierung sorgen dann bei Fahrgästen für optimalen Komfort.

Insgesamt wurden 35 der 38 Meter langen Flexity-Triebwagen bestellt. Nach der Testphase auf den Gleisen Magdeburgs wird die neue Bahn voraussichtlich ab Mitte 2025 im Einsatz sein und 241 Passagieren Platz bieten.

190 Millionen Euro hat das Unternehmen in die modernen Bahnen investiert.