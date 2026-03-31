Änderungen im Ersatzverkehr: Magdeburger Verkehrsbetriebe sprechen von Verbesserungen

Magdeburg - Im Liniennetz der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) kommt es erneut zu Änderungen. Diesmal ist ein bereits bestehender Schienenersatzverkehr betroffen.

Im Schienenersatzverkehr der MVB kommt es ab Donnerstag zu Änderungen. © Magdeburger Verkehrsbetriebe/Nilz Böhme

Die Buslinie 48 trat für die gesperrte Straßenbahnstrecke zwischen Opernhaus und Alter Markt in Kraft. Grund für die Sperrung ist die Erneuerung des Haltestellenkomplexes Alter Markt.

Ab dem 2. April kommt es dabei zu einer Änderung. Denn die Buslinie nimmt ihre ursprüngliche Route bis zur Haltestelle Listemannstraße auf.

Hinzu kommt, dass die Haltestelle Opernhaus in der Großen Steinernetischstraße durch die Linie 48 bedient wird.

Mit dem Start der Umstellung verkehrt sie dann zwischen Verkehrsbetriebe, City Carré und Listemannstraße.