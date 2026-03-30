Umstellung im Kundenzentrum: So wollen die MVB kundenfreundlicher werden

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe wollen kundenfreundlicher werden. Das Kundenzentrum erhält neue Öffnungszeiten und soll an fünf Tagen in der Woche öffnen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Gute Nachrichten für Kunden der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). Das Unternehmen plant kundenfreundlicher zu werden.

Kunden können sich zukünftig auf durchgängige Öffnungszeiten bei den MVB freuen.
Kunden können sich zukünftig auf durchgängige Öffnungszeiten bei den MVB freuen.  © Magdeburger Verkehrsbetriebe/Nilz Böhme

Umgesetzt werden soll dies in einem ersten Schritt mit neuen Öffnungszeiten im Kundenzentrum in der Otto-von-Guericke-Straße.

Mit Beginn der Bauarbeiten am Alten Markt gelten dort ab sofort neue Öffnungszeiten, teilte das Unternehmen mit. "Die bislang bestehende Mittagspause zwischen 12 und 13 Uhr entfällt, sodass das Kundenzentrum nun durchgängig geöffnet ist", heißt es.

Auch die bisherige Schließung am Mittwoch soll noch in diesem Jahr abgeschafft werden. Ziel sei es, das Kundenzentrum dadurch an fünf Tagen in der Woche zu öffnen.

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Das sind die derzeit aktuellen Öffnungszeiten:

  • Montag: 9 Uhr bis 17 Uhr

  • Dienstag: 9 Uhr bis 18 Uhr

  • Mittwoch: geschlossen

  • Donnerstag: 9 Uhr bis 17 Uhr

  • Freitag: 9 Uhr bis 13 Uhr

Fahrgäste können im Kundenzentrum alle Anliegen rund um die MVB klären. Darunter Anliegen mit Fahrkarten und Abonnements sowie Auskünfte zu Linien und Tarifen bis hin zu individuellen Beratungen erhalten.

Titelfoto: Magdeburger Verkehrsbetriebe/Nilz Böhme

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