Umstellung im Kundenzentrum: So wollen die MVB kundenfreundlicher werden

Magdeburg - Gute Nachrichten für Kunden der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). Das Unternehmen plant kundenfreundlicher zu werden.

Kunden können sich zukünftig auf durchgängige Öffnungszeiten bei den MVB freuen. © Magdeburger Verkehrsbetriebe/Nilz Böhme

Umgesetzt werden soll dies in einem ersten Schritt mit neuen Öffnungszeiten im Kundenzentrum in der Otto-von-Guericke-Straße.

Mit Beginn der Bauarbeiten am Alten Markt gelten dort ab sofort neue Öffnungszeiten, teilte das Unternehmen mit. "Die bislang bestehende Mittagspause zwischen 12 und 13 Uhr entfällt, sodass das Kundenzentrum nun durchgängig geöffnet ist", heißt es.

Auch die bisherige Schließung am Mittwoch soll noch in diesem Jahr abgeschafft werden. Ziel sei es, das Kundenzentrum dadurch an fünf Tagen in der Woche zu öffnen.

Das sind die derzeit aktuellen Öffnungszeiten: