Baustelle in Magdeburg: Neues MVB-Netz, zwei Tage keine Bahnen am Alten Markt

Magdeburg - Im Magdeburger Zentrum steht ab dem Wochenende eine neue Großbaustelle an. Die Straßenbahngleise rund um den Alten Markt werden erneuert. Welche Einschränkungen jetzt auf Fahrgäste zukommen.

Die Kreuzung Ernst-Reuter-Allee/Breiter Weg wird am Wochenende für den Bahn- und Busverkehr gesperrt. © MVB/Nilz Böhme

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) gehen ein neues Projekt an: Zwischen Julius-Bremer-Straße und Ernst-Reuter-Allee sollen bis November die Straßenbahngleise umfangreich erneuert werden.

Damit während der Bauzeit trotzdem alles rollen kann, müssen am kommenden Wochenende wichtige Vorbereitungsarbeiten an den Oberleitungen gemacht werden.

Am 28. und 29. März wird deswegen der Straßenbahn- und Busverkehr über die Kreuzung Ernst-Reuter-Allee und Breiter Weg komplett eingestellt. Besonders betroffen sind die Linien zwischen Opernhaus und Hasselbachplatz sowie zwischen City Carré und dem Strombrückenzug.

An diesem Wochenende wird das Liniennetz in einen Nord- und einen Südabschnitt geteilt.

Für den Stadtkern zwischen Listemannstraße und Verkehrsbetriebe werden Ersatzbusse eingerichtet. Außerdem wird die Buslinie 73 über Allee-Center und City Carré umgeleitet und der Bus 51 fährt bis zum Hauptbahnhof.