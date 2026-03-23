Baustelle in Magdeburg: Neues MVB-Netz, zwei Tage keine Bahnen am Alten Markt
Magdeburg - Im Magdeburger Zentrum steht ab dem Wochenende eine neue Großbaustelle an. Die Straßenbahngleise rund um den Alten Markt werden erneuert. Welche Einschränkungen jetzt auf Fahrgäste zukommen.
Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) gehen ein neues Projekt an: Zwischen Julius-Bremer-Straße und Ernst-Reuter-Allee sollen bis November die Straßenbahngleise umfangreich erneuert werden.
Damit während der Bauzeit trotzdem alles rollen kann, müssen am kommenden Wochenende wichtige Vorbereitungsarbeiten an den Oberleitungen gemacht werden.
Am 28. und 29. März wird deswegen der Straßenbahn- und Busverkehr über die Kreuzung Ernst-Reuter-Allee und Breiter Weg komplett eingestellt. Besonders betroffen sind die Linien zwischen Opernhaus und Hasselbachplatz sowie zwischen City Carré und dem Strombrückenzug.
An diesem Wochenende wird das Liniennetz in einen Nord- und einen Südabschnitt geteilt.
Für den Stadtkern zwischen Listemannstraße und Verkehrsbetriebe werden Ersatzbusse eingerichtet. Außerdem wird die Buslinie 73 über Allee-Center und City Carré umgeleitet und der Bus 51 fährt bis zum Hauptbahnhof.
MVB erneuert Gleise am Alten Markt
Ansonsten fahren die Trams wie folgt:
Linie 1 fährt zweigeteilt - im Norden von Kannenstieg über den Askanischen Platz nach Cracau, im Süden von Sudenburg bis zum Hauptbahnhof
Linie 2 von Westerhüsen über Verkehrsbetriebe zum Hauptbahnhof
Linien 4 und 5 vom Klinikum Olvenstedt bis zum Hauptbahnhof
Linie 6 von Diesdorf bis zum Hauptbahnhof
Linie 9 fährt zweigeteilt - im Norden vom Neustädter See über den Askanischen Platz nach Herrenkrug, im Süden von Reform zum Hauptbahnhof
Linie 10 vom Barleber See über Listemannstraße in die Alte Neustadt
Linie 13 von Sudenburg über den Hasselbachplatz zum Hauptbahnhof
Ab Beginn der Bauarbeiten am 30. März gilt dann auch ein neues Liniennetz. Alle Änderungen sind auf der Website der MVB zusammengestellt.
Titelfoto: MVB/Nilz Böhme