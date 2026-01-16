Bombardierung Magdeburgs: Kundgebungen sorgen für Einschränkungen in der Innenstadt

Magdeburg - Am Freitag jährt sich erneut die Bombardierung Magdeburgs im Zweiten Weltkrieg. Aus diesem Anlass gibt es wieder eine Vielzahl an Demonstrationen und Kundgebungen in der Stadt.

In Magdeburg besteht am Freitag und Samstag die Gefahr von Einschränkungen durch Demonstrationen. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, sind am Freitagabend insgesamt fünf Veranstaltungen angemeldet worden. Eine davon sogar als Aufzug.

Direkt einen Tag später soll es am Samstag bis zu 25 Versammlungen geben, teilte Polizeisprecherin Maxi Fritzsche mit. Auch hierbei seien drei davon als Aufzug angemeldet worden.

Im Bereich der Innenstadt sowie im Stadtteil Sudenburg kann es deshalb zu kurzfristigen Einschränkungen kommen.

Davon betroffen ist nicht nur der Straßenverkehr, sondern auch der ÖPNV, wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilten.

Am Freitag und am Samstag seien deshalb auf allen Straßenbahn- und Buslinien Unregelmäßigkeiten und Fahrplanabweichungen aufgrund von Sperrungen und Behinderungen möglich.