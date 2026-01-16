Bombardierung Magdeburgs: Kundgebungen sorgen für Einschränkungen in der Innenstadt
Magdeburg - Am Freitag jährt sich erneut die Bombardierung Magdeburgs im Zweiten Weltkrieg. Aus diesem Anlass gibt es wieder eine Vielzahl an Demonstrationen und Kundgebungen in der Stadt.
Wie die Polizeiinspektion Magdeburg auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, sind am Freitagabend insgesamt fünf Veranstaltungen angemeldet worden. Eine davon sogar als Aufzug.
Direkt einen Tag später soll es am Samstag bis zu 25 Versammlungen geben, teilte Polizeisprecherin Maxi Fritzsche mit. Auch hierbei seien drei davon als Aufzug angemeldet worden.
Im Bereich der Innenstadt sowie im Stadtteil Sudenburg kann es deshalb zu kurzfristigen Einschränkungen kommen.
Davon betroffen ist nicht nur der Straßenverkehr, sondern auch der ÖPNV, wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilten.
Am Freitag und am Samstag seien deshalb auf allen Straßenbahn- und Buslinien Unregelmäßigkeiten und Fahrplanabweichungen aufgrund von Sperrungen und Behinderungen möglich.
MVB schalten kostenfreie Service-Hotline
Wenn am Freitagabend der Demonstrationszug in Sudenburg startet, sind davon die Straßenbahnlinien 1 und 10 sowie die Buslinie 52 betroffen.
Für die Einschränkungen am Samstag könne das Unternehmen noch keine konkreten Linien benennen. Die Verkehrsplaner gehen von "stadtweiten" Behinderungen aus.
Fahrgäste sollen deshalb mehr Zeit für ihre Fahrten einplanen und sich vor Fahrtantritt über mögliche Änderungen informieren.
Dies geht einerseits online über das Portal mvb-verkehrsmelder.de und über die kostenfreie MVB-Service-Hotline 0800/5481245.
Letztere ist extra am Samstag für Fahrplanauskünfte zwischen 10 und 18 Uhr erreichbar.
Titelfoto: Magdeburger Verkehrsbetriebe/Peter Gercke