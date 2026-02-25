Wieder Warnstreiks beim MVB: Das müssen Fahrgäste beachten

Magdeburg - Fahrgäste der Magdeburger Verkehrsbetriebe ( MVB ) müssen sich in dieser Woche wegen erneuter Warnstreiks auf Einschränkungen einstellen.

Am Donnerstag findet in Magdeburg eine Demonstration statt. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa

Von Donnerstag bis Sonntag hat die Gewerkschaft Verdi in mehreren Bundesländern zum Streik im Nahverkehr aufgerufen.

In Magdeburg wird die MVB von Donnerstag bis einschließlich Samstag bestreikt, teilte Verdi am Dienstag mit. Am 26. Februar findet daher eine Demonstration zum Rathaus statt.

In der Streikwoche kann der öffentliche Nahverkehr zum Erliegen kommen, hieß es weiter. Jedoch seien nicht alle Unternehmen von der Arbeitsniederlegung betroffen.

Grund für die Streiks seien die festgefahrenen Tarifverhandlungen in allen drei Ländern.

Wie die MVB mitteilte, werde sich darum bemüht am Donnerstag und Freitag jeweils von etwa 6 bis 20 Uhr einen eingeschränkten Notbetrieb einzurichten. Es soll reduzierten Verkehr auf den Straßenbahnlinien 4 und 9 sowie auf den Buslinien 52 und 54 geben. Diese werden womöglich im 30-Minuten-Takt fahren. Am Samstag findet kein Verkehr statt.

Der letzte planmäßige Anschluss am Alten Markt am Mittwochabend um 23.45 Uhr stattfinden. Sonntags um 3.15 Uhr wird voraussichtlich der erste reguläre Anschluss nach Plan fahren.