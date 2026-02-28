Warnstreiks in Sachsen-Anhalt auch am Wochenende

Magdeburg - Keine Busse, keine Bahnen: Die Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di im öffentlichen Personennahverkehr in Teilen Sachsen-Anhalts setzen sich fort.

Am Samstag fallen vielerorts Bahnen und Busse ganztags aus. (Symbolbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Gestreikt wird in den kreisfreien Städten Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau sowie im Burgenlandkreis im Süden des Landes. Bei der Halleschen Verkehrs-AG ist eigenen Angaben zufolge am Wochenende ein Ersatzfahrplan in Kraft. Er soll am Samstag und Sonntag von 5 bis 20 Uhr gelten. Das Angebot sei aber eingeschränkt, hieß es.

In der Landeshauptstadt gibt es laut den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) am Samstag keinen Bahn- und Busverkehr. Am Sonntag soll nach dem Ende des Warnstreiks um 1 Uhr wieder alles planmäßig rollen.

In Dessau fahren am Samstag keine Busse und Bahnen und im Burgenlandkreis fällt bis Sonntag der Busverkehr aus. Das teilten die zuständigen Verkehrsunternehmen mit.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem die Einführung der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Als Alternative schlägt ver.di ein Wahlmodell vor, das freiwillig längere Arbeitszeiten gegen Geld, zusätzliche freie Tage oder Zeitgutschriften ermöglicht.

Für die Arbeit in der Nacht und an den Wochenenden werden höhere Zuschläge verlangt.