Zweiter Streiktag bei der MVB: Welche Linien jetzt noch fahren

Magdeburg - Auch am zweiten Streiktag im Nahverkehr kommt es bei der MVB in Magdeburg zu Behinderungen. Mit einzelnen Linien kommt Ihr dennoch ans Ziel.

Am Samstag liegt der Bahn- und Busverkehr in Magdeburg komplett still. © MVB/Stefan Deutsch

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) haben trotz des andauernden Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di für Bahn- und Busreisende am Freitag einen Notbetrieb sichergestellt.

Laut dem Notfahrplan sind die Straßenbahnlinien 4 und 9 sowie die Buslinien 52 und 54 seit 6 Uhr unterwegs. Aktuell fahren diese im 15-Minuten-Takt.

Wie zuvor angekündigt, wird der Verkehr planmäßig noch bis 20 Uhr aufrechterhalten. "Alle anderen Linien der MVB sind nicht im Einsatz", erklärte der Betrieb.

Am Samstag (28. Februar) wird der Straßenbahn- und Busverkehr wegen der Warnstreiks vollständig eingestellt. Es wird daher kein Notverkehr eingerichtet.

Grund für die Streiks seien die festgefahrenen Tarifverhandlungen in allen drei Ländern.