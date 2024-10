20.10.2024 09:41 Gleisarbeiten in Sudenburg gehen weiter: Das ändert sich im Verkehr!

In Magdeburg gehen die Gleiserneuerungen in Sudenburg weiter. Es kann zu Änderungen in der Verkehrsführung kommen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In der kommenden Woche gehen die Gleiserneuerungen auf der Halberstädter Straße in Magdeburg in die nächste Runde. Darauf müssen sich Pendler und Autofahrer einstellen. Bis zum 15. November finden die Bauarbeiten am dritten Abschnitt der Halberstädter Straße statt. (Symbolbild) © MVB/Stefan Deutsch Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) mitteilte, starten ab dem 21. Oktober die Arbeiten am dritten Bauabschnitt der stark beanspruchten Straßenbahnstrecke im Stadtteil Sudenburg. Nach Jahren der Dauernutzung werden hier zwischen dem Südring und der Haltestelle Braunlager Straße die Schienen erneuert. Neben den alten Fahrbahnplatten und den Schienen wird zudem die Fahrbahndecke gegen leiseren Asphalt ausgetauscht. Magdeburg Lokal 20. Magdeburg-Marathon: Hier behindern Läufer den Verkehr Die Arbeiten sollen bis zum 15. November dauern. Diese Buslinien fahren anders Autofahrer müssen sich auf Umleitungen einstellen. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa Während der Bauarbeiten müssen sich Autofahrer und ÖPNV-Nutzer auf Änderungen im Verkehr einstellen. Die Straßenbahnen können wie gewohnt fahren. Der Kfz-Verkehr sowie die Buslinien 52 und N3 werden in Fahrtrichtung Sudenburg über den Magdeburger Ring und Lemsdorfer Weg umgeleitet. Die N3 fährt weiter über die Salzmannstraße. In dieser werden die Ersatzhaltestellen Lemsdorfer Weg, Heidestraße und Salzmannstraße eingerichtet. Die Haltestellen Eiskellerplatz, Ambrosiusplatz, Braunlager Straße und Hansa-Park werden in Richtung Reform nicht bedient. Magdeburg Veranstaltungen & Freizeit Musik, Wettkampf oder Astronomie? Das hat Magdeburg am Samstag zu bieten! Während der Bauarbeiten wird der stadtauswärts führende Verkehr auf der Halberstädter Straße umgeleitet. Stadteinwärts ist der Verkehr weiterhin möglich. Anwohner müssen zudem mit Lärmbeeinträchtigungen rechnen, da die Arbeiten teilweise nachts ausgeführt werden.

Titelfoto: MVB/Stefan Deutsch