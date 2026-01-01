Neuer Fahrplan bei Bus und Straßenbahn: Das ändert sich in Magdeburg

Magdeburg - Neues Jahr, neuer Fahrplan: Am Mittwoch stellen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) die Abfahrtszeiten und Streckennetze etwas um. Auch ein Abschied von den alten Trams steht bevor.

Im neuen Jahr fahren die Bahnen und Busse der MVB anders. © MVB/Peter Gercke

Noch bis einschließlich 6. Januar fahren die Bahnen und Busse in Magdeburg nach dem Feiertags-Fahrplan. Ab dem 7. Januar werden die Fahrzeiten und die eingesetzten Bahnen dann angepasst. Auch können ab dem 1. Januar ganztägig Fahrräder mitgenommen werden.

So fahren im neuen Jahr ausschließlich barrierefreie Trams. Die alten Tatrabahnen, bei denen Fahrgäste erst mal drei hohe Stufen überwinden mussten, werden endgültig aus dem Verkehr gezogen.

Da die neuen Straßenbahnmodelle "Flexity" aber noch nicht einsatzbereit sind, muss der Ausfall der Bahnen kompensiert werden.

Aufgrund dessen wird die Linie 3, die derzeit zwischen Olvenstedt und Stadtfeld pendelt, kurzzeitig eingestellt.

Als Ersatz fährt stattdessen die Linie 10 von Montag bis Freitag, 6 bis 18 Uhr, bis zur Leipziger Chaussee.