Erneuter Warnstreik bei der MVB: Was Fahrgäste jetzt beachten müssen

Magdeburg - Am Donnerstag kann es bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben ( MVB ) wieder zu Einschränkungen kommen. Die Beschäftigten sind unzufrieden, weshalb Verdi erneut zu einem Warnstreik aufgerufen hat.

Am Donnerstag wird mit "geringer Mobilisierung" beim Magdeburger ÖPNV gestreikt. © MVB/Stefan Deutsch

Mit dem zweiten Streik bei der MVB soll "der Druck in den laufenden Tarifverhandlungen zum TV-N Sachsen-Anhalt erhöht werden.

"Wir streiken erneut mit Augenmaß, senden aber ein klares Signal und eine Warnung an die Arbeitgeber", erklärt Benjamin Schladitz, zuständiger Gewerkschaftssekretär von Verdi.

Der Bahnbetrieb werde jedoch am Donnerstag nicht komplett lahmgelegt. Es handle sich um einen Streik mit "geringer Mobilisierung", hieß es.

Es kann daher wieder zu vereinzelten Ausfällen im Bahn- und Busverkehr kommen.

Zuletzt hatten die Beschäftigten am 16. Januar gestreikt. Die erste Verhandlungsrunde sei jedoch enttäuschend verlaufen.