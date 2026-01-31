Ver.di ruft zu Warnstreik auf: Was heißt das für Magdeburg?

Magdeburg - Schon wieder Warnstreik im ÖPNV! In den vergangenen Tagen und Wochen beteiligten sich die Mitarbeiter der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) größtenteils nicht an der Arbeitsniederlegung . Wie sieht es am Montag aus?

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe werden am Montag bestreikt. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Alle Bahnen und Busse fallen am Montag in Magdeburg weg, das teilte die Pressestelle der MVB am Freitag mit. Der Ausfall erstreckt sich von 0 Uhr am Montag bis 2.30 Uhr am folgenden Dienstag.

Der letzte Anschluss am Sonntagabend sind die Nachtbusse um 23.45 Uhr am Alten Markt. So werden auch die Nachtlinien am Dienstag um 3.15 Uhr vermutlich die ersten regulären Fahrten nach dem Streik sein.

Die MVB verweist auf die Verkehrsangebote der marego, wie etwa Regionalbahnen und -busse sowie S-Bahnen. Fahrgäste sollten aber auf nicht absolut notwendige Fahrten verzichten.

Hintergrund der Arbeitsniederlegung ist ein Aufruf zum Warnstreik der Gewerkschaft ver.di.