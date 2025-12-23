Ohne Stress ans Ziel: So fährt der ÖPNV in Magdeburg über die Feiertage

Magdeburg - Zur Weihnachts- und Silvesterzeit wird es gerne einmal ziemlich hektisch. Damit Ihr auch an den Feiertagen ohne Stress an Euer Ziel kommt, gibt es hier alle wichtigen Informationen zu den aktuellen Fahrplänen des ÖPNV in Magdeburg .

Über die Feiertage fahren die Bahnen und Busse anders als sonst. © MVB/Peter Gercke

Trotz Schulferien werden alle Linien nach Angaben der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) bis einschließlich 23. Dezember nach dem Normalfahrplan fahren. Die Linie 8 fällt jedoch aus.

Somit steht den letzten Weihnachtseinkäufen nichts im Weg. Die Straßenbahnen und Busse sind nämlich wie gewohnt von 5 Uhr bis 23 Uhr für Euch in Betrieb.

An Heiligabend, dem 24. Dezember, gilt der Sonderfahrplan. Die Bahnen fahren dann vor 8 Uhr alle 30 Minuten und ab 8 bis 23 Uhr dann alle 20 Minuten. Die Busse sind auf die Trams abgestimmt. Am 25. und 26. Dezember gilt der normale Sonntagsfahrplan.

Vom 29. Dezember bis zum 5. Januar gilt der Ferienfahrplan. Der ÖPNV fährt demnach im 15-Minuten-Takt.