Ohne Stress ans Ziel: So fährt der ÖPNV in Magdeburg über die Feiertage
Magdeburg - Zur Weihnachts- und Silvesterzeit wird es gerne einmal ziemlich hektisch. Damit Ihr auch an den Feiertagen ohne Stress an Euer Ziel kommt, gibt es hier alle wichtigen Informationen zu den aktuellen Fahrplänen des ÖPNV in Magdeburg.
Trotz Schulferien werden alle Linien nach Angaben der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) bis einschließlich 23. Dezember nach dem Normalfahrplan fahren. Die Linie 8 fällt jedoch aus.
Somit steht den letzten Weihnachtseinkäufen nichts im Weg. Die Straßenbahnen und Busse sind nämlich wie gewohnt von 5 Uhr bis 23 Uhr für Euch in Betrieb.
An Heiligabend, dem 24. Dezember, gilt der Sonderfahrplan. Die Bahnen fahren dann vor 8 Uhr alle 30 Minuten und ab 8 bis 23 Uhr dann alle 20 Minuten. Die Busse sind auf die Trams abgestimmt. Am 25. und 26. Dezember gilt der normale Sonntagsfahrplan.
Vom 29. Dezember bis zum 5. Januar gilt der Ferienfahrplan. Der ÖPNV fährt demnach im 15-Minuten-Takt.
Busse und Straßenbahnen an Silvester
An Silvester gilt tagsüber derselbe Sonderfahrplan wie an Heiligabend. Änderungen gibt es jedoch auch im Nachtverkehr. Laut den MVB entfallen die zentralen Anschlüsse am Alten Markt und die Fahrten dorthin um 23.45 Uhr und 0.15 Uhr. Zusätzliche Fahrten werden dafür von 0.45 Uhr bis 3.15 Uhr angeboten.
Der Hasselbachplatz wird bis 3.30 Uhr wegen der Silvesterfeierlichkeiten nicht angefahren. Die Nachtlinien N2, N3, N4 und N5 fahren ab Domplatz über die Hegelstraße. In der Hegelstraße werden in Höhe Einsteinstraße und Höhe Planckstraße Ersatzhaltestellen für den Hasselbachplatz eingerichtet. Die Haltestelle Haeckelstr./Museum entfällt.
An Neujahr und am Dreikönigstag gilt der normale Sonntagsfahrplan.
Titelfoto: MVB/Peter Gercke