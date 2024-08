MVB verlängern Ferienfahrplan: Das ist der Grund

Magdeburg - Mit dem Start in das neue Schuljahr hätten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) wieder den regulären Fahrplan eingeführt. Doch daraus wird erst einmal nichts - der Ferienfahrplan bleibt.

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe sind gezwungen, den Ferienfahrplan um eine Woche zu verlängern. © MVB/Stefan Deutsch

Grund dafür ist, dass zu wenige Straßenbahnen für den regulären Fahrplan auf den Magdeburger Schienen unterwegs sein können.

Verantwortlich dafür sind Bauarbeiten am August-Bebel-Damm, die an diesem Wochenende eigentlich hätten beendet werden sollen. Jetzt entdeckte technische Mängel an der dortigen Fahrleitung sorgen für Verzögerungen der Fertigstellung.

Davon betroffen ist auch ein neu gebautes Gleisdreieck. Dieses dient zur Zufahrt zum Straßenbahnbetriebshof, auf dem nun einige MVB-Bahnen festsitzen.

"Um den Fahrgästen ein verlässliches Angebot ohne Ausfälle anzubieten, wird in der kommenden Woche ab 5. August auf allen Straßenbahnlinien weiterhin nach Ferienfahrplan gefahren", heißt es von den MVB.

Die Einführung des regulären Fahrplans wird damit um eine Woche verschoben und soll ab dem 12. August gelten.