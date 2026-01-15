ver.di ruft zu Warnstreik auf: Fahren die MVB trotzdem?
Magdeburg - Kommt es wieder zu Einschränkungen bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben? Am Freitag steht ein Warnstreik an - doch die MVB geben Entwarnung.
Die Gewerkschaft ver.di rief im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen zum Warnstreik auf - auch in Magdeburg.
Wie die MVB am Donnerstag aber mitteilten, sei in der Elbestadt nur mit "geringer Beteiligung" zu rechnen.
Deswegen wird derzeit davon ausgegangen, dass der Bahn- und Busverkehr planmäßig durchgeführt werden kann.
Aber: "Vereinzelt kann es dennoch zu Ausfällen einzelner Fahrten kommen, sofern Mitarbeitende am Warnstreik teilnehmen", hieß es.
Die Verkehrsbetriebe wollen unter den Umständen alles daran setzen, die Auswirkungen auf die Fahrgäste gering zu halten.
Am Mittwoch fand die erste Tarifrunde für Beschäftigte im Nahverkehr statt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Da der Verhandlungstag ergebnislos verlief, wurde zum Streik aufgerufen.
Titelfoto: MVB/Peter Gercke