Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 26. bis 30. Januar in Magdeburg geblitzt
Magdeburg - In der Woche vom 26. bis 30. Januar wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Nicht nur hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!
Reform/Leipziger Straße
- Straße: Leipziger Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
- Straße: Jerichower Straße
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Lemsdorf
- Straße: Blankenburger Straße
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Bundesstraßen
- B71/Magdeburger Ring im Stadtgebiet
- Geschwindigkeit: 60 km/h
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
