Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 26. bis 30. Januar in Magdeburg geblitzt

Achtung, Blitzer! In diesen Stadtteilen und Straßen von Magdeburg wird in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In der Woche vom 26. bis 30. Januar wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Nicht nur hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!

Im Magdeburger Stadtgebiet werden in den kommenden Tagen wieder Blitzer aufgebaut. (Symbolbild)
Im Magdeburger Stadtgebiet werden in den kommenden Tagen wieder Blitzer aufgebaut. (Symbolbild)  © Pia Bayer/dpa

Reform/Leipziger Straße

  • Straße: Leipziger Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h
Herrenkrug
  • Straße: Jerichower Straße
  • Geschwindigkeit: 50 km/h
Schneetreiben behindert Baustelle: Wie geht es mit der Ringbrücke weiter?
Magdeburg Baustellen Schneetreiben behindert Baustelle: Wie geht es mit der Ringbrücke weiter?

Lemsdorf

  • Straße: Blankenburger Straße
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Bundesstraßen

  • B71/Magdeburger Ring im Stadtgebiet
  • Geschwindigkeit: 60 km/h

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Pia Bayer/dpa

Mehr zum Thema Magdeburg Blitzer: