Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 2. bis 6. Februar in Magdeburg geblitzt

Achtung, Blitzer! In diesen Stadtteilen und Straßen von Magdeburg wird in dieser Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In der Woche vom 2. bis 6. Februar wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Nicht nur hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!

Im Magdeburger Stadtgebiet werden in den kommenden Tagen wieder Blitzer aufgebaut. (Symbolbild)  © Daniel Reinhardt/dpa

Brückfeld

  • Straße: Berliner Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h
Sudenburg
  • Straße: Hellestraße
  • Geschwindigkeit: 30 km/h
Cracau

  • Straße: Schwarzkopfweg
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Gewerbegebiet Nord

  • August-Bebel-Damm
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

