Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 2. bis 6. Februar in Magdeburg geblitzt
Magdeburg - In der Woche vom 2. bis 6. Februar wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Nicht nur hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!
Brückfeld
- Straße: Berliner Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
- Straße: Hellestraße
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Magdeburg Veranstaltungen & Freizeit Diese tollen Events hat Magdeburg am Samstag zu bieten
Cracau
- Straße: Schwarzkopfweg
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Gewerbegebiet Nord
- August-Bebel-Damm
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Daniel Reinhardt/dpa