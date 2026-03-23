Autofahrer, aufgepasst! Hier wird diese Woche in Magdeburg geblitzt

In der Woche vom 23. bis 27. März kontrolliert das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern. An diesen Standorten wird geblitzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In dieser Woche wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Hier heißt es wieder: Augen auf und Fuß vom Gas!

In der kommenden Woche wird in Magdeburg wieder geblitzt. (Symbolbild) © Daniel Reinhardt/dpa Reform Straße: Leipziger Chaussee

Geschwindigkeit: 50 km/h Ottersleben MVB - Magdeburger Verkehrsbetriebe Trotz Streik: MVB erweitern Notfallfahrplan am Wochenende Straße: Magdeburger Ring

Geschwindigkeit: 30 km/h Altstadt Straße: Breiter Weg

Geschwindigkeit: 30 km/h Alte Neustadt Straße: Theodor-Kozlowski-Straße

Geschwindigkeit: 50 km/h Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.