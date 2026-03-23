Autofahrer, aufgepasst! Hier wird diese Woche in Magdeburg geblitzt

In der Woche vom 23. bis 27. März kontrolliert das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern. An diesen Standorten wird geblitzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In dieser Woche wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Hier heißt es wieder: Augen auf und Fuß vom Gas!

In der kommenden Woche wird in Magdeburg wieder geblitzt. (Symbolbild)
In der kommenden Woche wird in Magdeburg wieder geblitzt. (Symbolbild)  © Daniel Reinhardt/dpa

Reform

  • Straße: Leipziger Chaussee

  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Ottersleben

Trotz Streik: MVB erweitern Notfallfahrplan am Wochenende
MVB - Magdeburger Verkehrsbetriebe Trotz Streik: MVB erweitern Notfallfahrplan am Wochenende

  • Straße: Magdeburger Ring

  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Altstadt

  • Straße: Breiter Weg

  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Alte Neustadt

  • Straße: Theodor-Kozlowski-Straße

  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich auch außerhalb der Kontrollzeiten an die Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Daniel Reinhardt/dpa

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