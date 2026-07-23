Schulen in Sachsen-Anhalt: Förderbedarf übersteigt Budget deutlich

Magdeburg - Landkreise und Städte haben viele Projekte angemeldet, um Schulen und Sporthallen auf Vordermann zu bringen. Das Problem ist: Es stehen bei weitem nicht so viele Mittel bereit, wie beantragt sind.

Die Nachfrage nach Modernisierung der Schulen ist weit höher, als die zur Verfügung stehenden Mittel. © © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Mit Geld aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes sollen auch Schulen saniert und modernisiert, Sporthallen gebaut und Schulhöfe auf Vordermann gebracht werden.

Die Nachfrage in Sachsen-Anhalt ist allerdings weit größer als die zur Verfügung stehenden Mittel, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Linken-Landtagsabgeordneten Kristin Heiß und Thomas Lippmann hervorgeht.

Demnach haben Landkreise und Städte 44 Vorhaben angemeldet und dafür Fördermittel in Höhe von zusammen 246,87 Millionen Euro beantragt. In der Summe fehlen sogar noch die genauen Beträge für zwei Ersatzneubau-Vorhaben für Schulen in Oschersleben und in Dessau-Roßlau.

Dem Bildungsministerium wurden aber insgesamt nur 110,9 Millionen Euro zugeteilt. Davon sollen 83,9 Millionen Euro in den Schulbau und die Ausstattung von Schulen fließen, für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen sind 27 Millionen Euro vorgesehen.