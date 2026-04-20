Autofahrer, aufgepasst! Hier wird diese Woche in Magdeburg geblitzt

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Vom 20. bis 24. April werden in Magdeburg wieder Blitzer aufgestellt. Hier solltet Ihr langsam fahren.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In Magdeburg wird vom 20. April bis 24. April wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern durch das Ordnungsamt kontrolliert. Hier solltet Ihr vorsichtig unterwegs sein.

An mehreren Standorten in Magdeburg werden wieder Blitzer aufgestellt. (Symbolbild)
An mehreren Standorten in Magdeburg werden wieder Blitzer aufgestellt. (Symbolbild)  © Daniel Löb/dpa

Gewerbegebiet

  • Straße: August-Bebel-Damm
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Cracau

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Magdeburg Feuerwehreinsatz Mehrere Brände in einer Nacht: Nachbar rettet Frau aus Wohnung in Magdeburg
  • Straße: Schwarzkopfweg
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Lemsdorf

  • Straße: Harzburger Straße
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Bundesstraßen

  • B1 im Stadtgebiet
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Daniel Löb/dpa

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