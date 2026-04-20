Autofahrer, aufgepasst! Hier wird diese Woche in Magdeburg geblitzt
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Magdeburg - In Magdeburg wird vom 20. April bis 24. April wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern durch das Ordnungsamt kontrolliert. Hier solltet Ihr vorsichtig unterwegs sein.
Gewerbegebiet
- Straße: August-Bebel-Damm
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Cracau
Magdeburg Feuerwehreinsatz Mehrere Brände in einer Nacht: Nachbar rettet Frau aus Wohnung in Magdeburg
- Straße: Schwarzkopfweg
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Lemsdorf
- Straße: Harzburger Straße
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Bundesstraßen
- B1 im Stadtgebiet
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Daniel Löb/dpa