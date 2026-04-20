20.04.2026 06:04 Autofahrer, aufgepasst! Hier wird diese Woche in Magdeburg geblitzt

Vom 20. bis 24. April werden in Magdeburg wieder Blitzer aufgestellt. Hier solltet Ihr langsam fahren.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In Magdeburg wird vom 20. April bis 24. April wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern durch das Ordnungsamt kontrolliert. Hier solltet Ihr vorsichtig unterwegs sein.

An mehreren Standorten in Magdeburg werden wieder Blitzer aufgestellt. (Symbolbild) © Daniel Löb/dpa Gewerbegebiet Straße: August-Bebel-Damm

Geschwindigkeit: 50 km/h Cracau Magdeburg Feuerwehreinsatz Mehrere Brände in einer Nacht: Nachbar rettet Frau aus Wohnung in Magdeburg Straße: Schwarzkopfweg

Geschwindigkeit: 30 km/h Lemsdorf Straße: Harzburger Straße

Geschwindigkeit: 30 km/h Bundesstraßen B1 im Stadtgebiet

Geschwindigkeit: 50 km/h Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.