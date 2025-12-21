Autofahrer, aufgepasst! Hier wird in der kommenden Woche in Magdeburg geblitzt

In diesen Stadtteilen und Straßen von Magdeburg wird in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Vom 21. bis 31. Dezember wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Das heißt: Augen auf und Fuß vom Gas!

n Magdeburg werden ab Montag wieder Blitzer aufgestellt. (Symbolbild) © Daniel Reinhardt/dpa Reform Straße: Leipziger Chaussee

Geschwindigkeit: 50 km/h Neue Neustadt Straße: Olvenstedter Graseweg

Geschwindigkeit: 50 km/h Altstadt Straße: Ernst-Reuter-Allee

Geschwindigkeit: 30 km/h Brückfeld Straße: Berliner Chaussee

Geschwindigkeit: 50 km/h

Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.