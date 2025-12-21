Autofahrer, aufgepasst! Hier wird in der kommenden Woche in Magdeburg geblitzt
Magdeburg - Vom 21. bis 31. Dezember wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Das heißt: Augen auf und Fuß vom Gas!
Reform
- Straße: Leipziger Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Neue Neustadt
- Straße: Olvenstedter Graseweg
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Altstadt
- Straße: Ernst-Reuter-Allee
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Brückfeld
- Straße: Berliner Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich auch außerhalb der Kontrollzeiten an die Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Daniel Reinhardt/dpa