Fuß vom Gas! Hier stehen vom 11. bis 15. Mai Blitzer in Magdeburg

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Achtung, Blitzer! In diesen Stadtteilen und Straßen von Magdeburg wird in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In der Woche vom 11. bis 15. Mai wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Nicht nur hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!

In Magdeburg wird in der kommenden wieder geblitzt. (Symbolfoto)
In Magdeburg wird in der kommenden wieder geblitzt. (Symbolfoto)  © Arne Dedert/dpa

Reform

  • Straße: Leipziger Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Cracau

Rote Ampel übersehen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt
Magdeburg Unfall Rote Ampel übersehen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt
  • Straße: Friedrich-Ebert-Straße
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Lemsdorf

  • Straße: Harzburger Straße
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Altstadt

  • Straße: Schleinufer
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa

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