Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 18. bis 22. Mai in Magdeburg geblitzt
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Magdeburg - In der Woche vom 18. bis 22. Mai wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. (Nicht nur) Hier heißt es wieder: Augen auf und Fuß vom Gas!
Brückfeld
- Straße: Berliner Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Neu Olvenstedt
Magdeburg Veranstaltungen & Freizeit Samstag noch nichts vor? Hier geht was in Magdeburg!
- Straße: Bruno-Beye-Ring
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Stadtfeld West
- Straße: Zum Lindenweiler
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Fermersleben
- Straße: Alt Fermersleben
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: dpa/Jan Woitas