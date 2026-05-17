Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 18. bis 22. Mai in Magdeburg geblitzt

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Achtung, Blitzer! In diesen Stadtteilen und Straßen von Magdeburg wird in dieser Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In der Woche vom 18. bis 22. Mai wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. (Nicht nur) Hier heißt es wieder: Augen auf und Fuß vom Gas!

Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolfoto)
Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolfoto)  © dpa/Jan Woitas

Brückfeld

  • Straße: Berliner Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Neu Olvenstedt

Samstag noch nichts vor? Hier geht was in Magdeburg!
Magdeburg Veranstaltungen & Freizeit Samstag noch nichts vor? Hier geht was in Magdeburg!
  • Straße: Bruno-Beye-Ring
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Stadtfeld West

  • Straße: Zum Lindenweiler
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Fermersleben

  • Straße: Alt Fermersleben
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: dpa/Jan Woitas

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