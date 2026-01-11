Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 12. bis 16. Januar in Magdeburg geblitzt

Achtung, Blitzer! In diesen Stadtteilen und Straßen von Magdeburg wird in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In der Woche vom 12. bis 16. Januar wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Nicht nur hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!

Im Magdeburger Stadtgebiet werden in den kommenden Tagen wieder Blitzer aufgebaut. (Symbolbild)
Im Magdeburger Stadtgebiet werden in den kommenden Tagen wieder Blitzer aufgebaut. (Symbolbild)  © Christian Lademann/dpa

Neue Neustadt

  • Straße: Nachtweide
  • Geschwindigkeit: 30 km/h
Neu Olvenstedt
  • Straße: Olvenstedter Scheid
  • Geschwindigkeit: 30 km/h
Ladendieb klaut Handys, dann macht er einen gravierenden Fehler
Magdeburg Crime Ladendieb klaut Handys, dann macht er einen gravierenden Fehler

Stadtfeld Ost

  • Straße: Albert-Vater-Straße
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Reform/Leipziger Straße

  • Straße: Leipziger Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Christian Lademann/dpa

Mehr zum Thema Magdeburg Blitzer: