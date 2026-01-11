Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 12. bis 16. Januar in Magdeburg geblitzt
Magdeburg - In der Woche vom 12. bis 16. Januar wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Nicht nur hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!
Neue Neustadt
- Straße: Nachtweide
- Geschwindigkeit: 30 km/h
- Straße: Olvenstedter Scheid
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Stadtfeld Ost
- Straße: Albert-Vater-Straße
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Reform/Leipziger Straße
- Straße: Leipziger Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Christian Lademann/dpa