Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 1. bis 6. März in Magdeburg geblitzt

Fuß vom Gas! In der kommenden Woche stehen wieder Blitzer im Magdeburger Stadtgebiet.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Das Ordnungsamt wird vom 1. bis 6. März in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!

Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolbild)
Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolbild)  © Daniel Reinhardt/dpa

Brückfeld

  • Straße: Berliner Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Altstadt

  • Straße: Breiter Weg
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Cracau

  • Straße: Friedrich-Ebert-Straße
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Reform

  • Straße: Leipziger Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Daniel Reinhardt/dpa

