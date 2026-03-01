Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 1. bis 6. März in Magdeburg geblitzt
Magdeburg - Das Ordnungsamt wird vom 1. bis 6. März in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!
Brückfeld
- Straße: Berliner Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Altstadt
MVB - Magdeburger Verkehrsbetriebe Warnstreiks in Sachsen-Anhalt auch am Wochenende
- Straße: Breiter Weg
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Cracau
- Straße: Friedrich-Ebert-Straße
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Reform
- Straße: Leipziger Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Daniel Reinhardt/dpa