Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 1. bis 6. März in Magdeburg geblitzt

Fuß vom Gas! In der kommenden Woche stehen wieder Blitzer im Magdeburger Stadtgebiet.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Das Ordnungsamt wird vom 1. bis 6. März in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!

Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolbild) © Daniel Reinhardt/dpa Brückfeld Straße: Berliner Chaussee

Geschwindigkeit: 50 km/h Altstadt MVB - Magdeburger Verkehrsbetriebe Warnstreiks in Sachsen-Anhalt auch am Wochenende Straße: Breiter Weg

Geschwindigkeit: 30 km/h Cracau Straße: Friedrich-Ebert-Straße

Geschwindigkeit: 30 km/h Reform Straße: Leipziger Chaussee

Geschwindigkeit: 50 km/h Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.