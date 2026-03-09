Fuß vom Gas! Hier wird diese Woche in Magdeburg geblitzt

Fuß vom Gas! Hier wird stehen in der kommenden Woche wieder Blitzer im Magdeburger Stadtgebiet.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In Magdeburg wird vom 9. bis 13. März wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern durch das Ordnungsamt kontrolliert. Das heißt: Augen auf und Fuß vom Gas!

An diesen Standorten wird in dieser Woche wieder in Magdeburg geblitzt. (Symbolbild)
An diesen Standorten wird in dieser Woche wieder in Magdeburg geblitzt. (Symbolbild)  © Pia Bayer/dpa

Bundesstraßen

  • Straße: B1 im Stadtgebiet

  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Cracau

  • Straße: Schwarzkopfweg

  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Sudenburg

  • Straße: Hellestraße

  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Fermersleben

  • Straße: Alt Fermersleben

  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Pia Bayer/dpa

