Fuß vom Gas! Hier wird diese Woche in Magdeburg geblitzt
Magdeburg - In Magdeburg wird vom 9. bis 13. März wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern durch das Ordnungsamt kontrolliert. Das heißt: Augen auf und Fuß vom Gas!
Bundesstraßen
Straße: B1 im Stadtgebiet
Geschwindigkeit: 50 km/h
Cracau
Straße: Schwarzkopfweg
Geschwindigkeit: 30 km/h
Sudenburg
Straße: Hellestraße
Geschwindigkeit: 30 km/h
Fermersleben
Straße: Alt Fermersleben
Geschwindigkeit: 50 km/h
Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Pia Bayer/dpa