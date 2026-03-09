Fuß vom Gas! Hier wird diese Woche in Magdeburg geblitzt

Fuß vom Gas! Hier wird stehen in der kommenden Woche wieder Blitzer im Magdeburger Stadtgebiet.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In Magdeburg wird vom 9. bis 13. März wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern durch das Ordnungsamt kontrolliert. Das heißt: Augen auf und Fuß vom Gas!

An diesen Standorten wird in dieser Woche wieder in Magdeburg geblitzt. (Symbolbild) © Pia Bayer/dpa Bundesstraßen Straße: B1 im Stadtgebiet

Geschwindigkeit: 50 km/h Cracau Straße: Schwarzkopfweg

Geschwindigkeit: 30 km/h Sudenburg Straße: Hellestraße

Geschwindigkeit: 30 km/h Fermersleben Straße: Alt Fermersleben

Geschwindigkeit: 50 km/h Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.