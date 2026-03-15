Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 16. bis 20. März in Magdeburg geblitzt
Magdeburg - Das Ordnungsamt wird vom 16. bis 20. März in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!
Brückfeld
Straße: Berliner Chaussee
Geschwindigkeit: 50 km/h
Gewerbegebiet Nord
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Straße: August-Bebel-Damm
Geschwindigkeit: 50 km/h
Lemsdorf
Straße: Blankenburger Straße
Geschwindigkeit: 30 km/h
Neue Neustadt
Straße: Nachtweide
Geschwindigkeit: 30 km/h
Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich auch außerhalb der Kontrollzeiten an die Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Daniel Löb/dpa