Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 16. bis 20. März in Magdeburg geblitzt

Fuß vom Gas! Hier wird in der kommenden Woche Magdeburger Stadtgebiet geblitzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Das Ordnungsamt wird vom 16. bis 20. März in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!

In Magdeburg wird in der kommenden wieder geblitzt. (Symbolfoto) © Daniel Löb/dpa Brückfeld Straße: Berliner Chaussee

Geschwindigkeit: 50 km/h Gewerbegebiet Nord Magdeburg Veranstaltungen & Freizeit Noch nix am Samstag geplant? Diese Events warten in Magdeburg auf Euch Straße: August-Bebel-Damm

Geschwindigkeit: 50 km/h Lemsdorf Straße: Blankenburger Straße

Geschwindigkeit: 30 km/h Neue Neustadt Straße: Nachtweide

Geschwindigkeit: 30 km/h Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.