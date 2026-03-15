Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 16. bis 20. März in Magdeburg geblitzt

Fuß vom Gas! Hier wird in der kommenden Woche Magdeburger Stadtgebiet geblitzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Das Ordnungsamt wird vom 16. bis 20. März in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!

In Magdeburg wird in der kommenden wieder geblitzt. (Symbolfoto)
In Magdeburg wird in der kommenden wieder geblitzt. (Symbolfoto)  © Daniel Löb/dpa

Brückfeld

  • Straße: Berliner Chaussee

  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Gewerbegebiet Nord

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  • Straße: August-Bebel-Damm

  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Lemsdorf

  • Straße: Blankenburger Straße

  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Neue Neustadt

  • Straße: Nachtweide

  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich auch außerhalb der Kontrollzeiten an die Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Daniel Löb/dpa

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