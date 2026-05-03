Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 4. bis 8. Mai in Magdeburg geblitzt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In der kommenden Woche werden in Magdeburg wieder Blitzer aufgestellt. In diesen Stadtteilen heißt es wieder: Fuß vom Gas.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In Magdeburg wird vom 4. bis 8. Mai wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern durch das Ordnungsamt kontrolliert. Das heißt: Augen auf und Fuß vom Gas!

Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolfoto)
Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolfoto)  © Daniel Löb/dpa

Stadtfeld West

  • Straße: Spielhagenstraße
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Diesdorf

Prügelei in Neuer Neustadt: 25-Jähriger nach Angriff mit Glasflasche in Haft
Magdeburg Crime Prügelei in Neuer Neustadt: 25-Jähriger nach Angriff mit Glasflasche in Haft
  • Straße: Kümmelsberg
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Reform

  • Straße: Leipziger Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Alte Neustadt

  • Straße: Theodor-Kozlowski-Straße
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Daniel Löb/dpa

Mehr zum Thema Magdeburg Blitzer: