03.05.2026 09:05 Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 4. bis 8. Mai in Magdeburg geblitzt

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In der kommenden Woche werden in Magdeburg wieder Blitzer aufgestellt. In diesen Stadtteilen heißt es wieder: Fuß vom Gas.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In Magdeburg wird vom 4. bis 8. Mai wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern durch das Ordnungsamt kontrolliert. Das heißt: Augen auf und Fuß vom Gas! Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolfoto) © Daniel Löb/dpa Stadtfeld West Straße: Spielhagenstraße

Geschwindigkeit: 30 km/h Diesdorf Magdeburg Crime Prügelei in Neuer Neustadt: 25-Jähriger nach Angriff mit Glasflasche in Haft Straße: Kümmelsberg

Geschwindigkeit: 30 km/h Reform Straße: Leipziger Chaussee

Geschwindigkeit: 50 km/h Alte Neustadt Straße: Theodor-Kozlowski-Straße

Geschwindigkeit: 50 km/h Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden. Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Daniel Löb/dpa