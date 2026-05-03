Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 4. bis 8. Mai in Magdeburg geblitzt
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Magdeburg - In Magdeburg wird vom 4. bis 8. Mai wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern durch das Ordnungsamt kontrolliert. Das heißt: Augen auf und Fuß vom Gas!
Stadtfeld West
- Straße: Spielhagenstraße
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Diesdorf
- Straße: Kümmelsberg
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Reform
- Straße: Leipziger Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Alte Neustadt
- Straße: Theodor-Kozlowski-Straße
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Daniel Löb/dpa