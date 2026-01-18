Fuß vom Gas! Hier wird vom 19. bis 23. Januar in Magdeburg geblitzt
Magdeburg - Das Ordnungsamt wird vom 19. bis 23. Dezember in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!
Leipziger Straße
- Straße: Bernhard-Kellermann-Straße
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Lemsdorf
- Straße: Harzburger Straße
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Bundesstraßen
- Straße: B1 im Stadtgebiet
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Reform
- Straße: Leipziger Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich auch außerhalb der Kontrollzeiten an die Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
