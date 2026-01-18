Fuß vom Gas! Hier wird vom 19. bis 23. Januar in Magdeburg geblitzt

In der kommenden Woche wird in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Diese Stadtteile und Straßen sind betroffen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Das Ordnungsamt wird vom 19. bis 23. Dezember in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!

Im Magdeburger Stadtgebiet werden in den kommenden Tagen wieder Blitzer aufgebaut. (Symbolbild)
Im Magdeburger Stadtgebiet werden in den kommenden Tagen wieder Blitzer aufgebaut. (Symbolbild)  © Daniel Reinhardt/dpa

Leipziger Straße

  • Straße: Bernhard-Kellermann-Straße
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Lemsdorf

  • Straße: Harzburger Straße
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Bundesstraßen

  • Straße: B1 im Stadtgebiet
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Reform

  • Straße: Leipziger Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich auch außerhalb der Kontrollzeiten an die Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

