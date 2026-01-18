Fuß vom Gas! Hier wird vom 19. bis 23. Januar in Magdeburg geblitzt

In der kommenden Woche wird in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Diese Stadtteile und Straßen sind betroffen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Das Ordnungsamt wird vom 19. bis 23. Dezember in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!

Im Magdeburger Stadtgebiet werden in den kommenden Tagen wieder Blitzer aufgebaut. (Symbolbild) © Daniel Reinhardt/dpa Leipziger Straße Straße: Bernhard-Kellermann-Straße

Geschwindigkeit: 30 km/h Lemsdorf Magdeburg Crime Ladendetektive verhindern Flucht: Täter vorläufig festgenommen Straße: Harzburger Straße

Geschwindigkeit: 30 km/h Bundesstraßen Straße: B1 im Stadtgebiet

Geschwindigkeit: 50 km/h Reform Straße: Leipziger Chaussee

Geschwindigkeit: 50 km/h Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.