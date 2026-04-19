Fuß vom Gas! Hier wird vom 20. bis 24. April in Magdeburg geblitzt
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Magdeburg - Vom 20. April bis 24. April wird in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern durch das Ordnungsamt kontrolliert. Hier solltet Ihr vorsichtig unterwegs sein.
Gewerbegebiet
- Straße: August-Bebel-Damm
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Cracau
- Straße: Schwarzkopfweg
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Lemsdorf
- Straße: Harzburger Straße
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Bundesstraßen
- B1 im Stadtgebiet
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Daniel Löb/dpa