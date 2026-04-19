19.04.2026 08:38 Fuß vom Gas! Hier wird vom 20. bis 24. April in Magdeburg geblitzt

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In Magdeburg werden vom 20. bis 24. April in vier Stadtteilen Blitzer aufgestellt. Hier solltet Ihr langsam fahren.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Vom 20. April bis 24. April wird in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern durch das Ordnungsamt kontrolliert. Hier solltet Ihr vorsichtig unterwegs sein. An mehreren Standorten in Magdeburg werden wieder Blitzer aufgestellt. (Symbolbild) © Daniel Löb/dpa Gewerbegebiet Straße: August-Bebel-Damm

Geschwindigkeit: 50 km/h Cracau Magdeburg Wetter Frühlingsgefühle in Sachsen-Anhalt: Sonniges und warmes Wetter versüßt das Wochenende Straße: Schwarzkopfweg

Geschwindigkeit: 30 km/h Lemsdorf Straße: Harzburger Straße

Geschwindigkeit: 30 km/h Bundesstraßen B1 im Stadtgebiet

Geschwindigkeit: 50 km/h Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden. Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Daniel Löb/dpa