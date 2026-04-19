Fuß vom Gas! Hier wird vom 20. bis 24. April in Magdeburg geblitzt

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In Magdeburg werden vom 20. bis 24. April in vier Stadtteilen Blitzer aufgestellt. Hier solltet Ihr langsam fahren.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Vom 20. April bis 24. April wird in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern durch das Ordnungsamt kontrolliert. Hier solltet Ihr vorsichtig unterwegs sein.

An mehreren Standorten in Magdeburg werden wieder Blitzer aufgestellt. (Symbolbild)
An mehreren Standorten in Magdeburg werden wieder Blitzer aufgestellt. (Symbolbild)  © Daniel Löb/dpa

Gewerbegebiet

  • Straße: August-Bebel-Damm
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Cracau

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  • Straße: Schwarzkopfweg
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Lemsdorf

  • Straße: Harzburger Straße
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Bundesstraßen

  • B1 im Stadtgebiet
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Daniel Löb/dpa

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