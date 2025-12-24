Medizinischer Notfall an Weihnachten? Diese Praxen und Apotheken haben in Magdeburg geöffnet

Magdeburg - Auch zu Weihnachten wird man von Unfällen, Krankheiten und Verletzungen nicht verschont. Solltet Ihr dieses Jahr betroffen sein, gibt Euch TAG24 einen Überblick über offene Arztpraxen und Apotheken an den Feiertagen in Magdeburg .

Viele Apotheken und Arztpraxen haben über die Feiertage geöffnet. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Solltet Ihr bereits an den Feiertagen kränkeln, so solltet Ihr Euch zeitnah bei Eurem Arzt nach dessen Vertretung erkundigen.

Bei Notfällen steht zudem der hausärztliche Bereitschaftsdienst im Uniklinikum Magdeburg, Haus 60a, Leipziger Straße 44 zur Verfügung. An Heiligabend, beiden Weihnachtsfeiertagen und auch zwischen Weihnachten und Neujahr ist der Notdienst hier zwischen 8 und 22 Uhr vor Ort.

Alle Bereitschaftspraxen in Sachsen-Anhalt finden sich in einer Übersicht der KVSA.

Unter der 116117 erhaltet Ihr zudem Auskunft über Ort und Sprechzeit der Bereitschaftsdienstpraxis. Bei akuten oder lebensbedrohlichen Problemen bekommt Ihr natürlich Hilfe unter der 112.