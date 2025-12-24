Medizinischer Notfall an Weihnachten? Diese Praxen und Apotheken haben in Magdeburg geöffnet
Magdeburg - Auch zu Weihnachten wird man von Unfällen, Krankheiten und Verletzungen nicht verschont. Solltet Ihr dieses Jahr betroffen sein, gibt Euch TAG24 einen Überblick über offene Arztpraxen und Apotheken an den Feiertagen in Magdeburg.
Solltet Ihr bereits an den Feiertagen kränkeln, so solltet Ihr Euch zeitnah bei Eurem Arzt nach dessen Vertretung erkundigen.
Bei Notfällen steht zudem der hausärztliche Bereitschaftsdienst im Uniklinikum Magdeburg, Haus 60a, Leipziger Straße 44 zur Verfügung. An Heiligabend, beiden Weihnachtsfeiertagen und auch zwischen Weihnachten und Neujahr ist der Notdienst hier zwischen 8 und 22 Uhr vor Ort.
Alle Bereitschaftspraxen in Sachsen-Anhalt finden sich in einer Übersicht der KVSA.
Unter der 116117 erhaltet Ihr zudem Auskunft über Ort und Sprechzeit der Bereitschaftsdienstpraxis. Bei akuten oder lebensbedrohlichen Problemen bekommt Ihr natürlich Hilfe unter der 112.
Welche Apotheken bieten in Magdeburg einen Notdienst an?
Sollten Euch über die Feiertage wichtige Medikamente ausgehen, bieten auch einige Apotheken eine Notdienstversorgung an. Die Dienstbereitschaft der Apotheken beginnt meist um 8 Uhr und endet am Folgetag um 8 Uhr.
Geöffnet an Heiligabend (24. Dezember):
Pluspunkt Apotheke Breiter Weg (Breiter Weg 119-121, Tel. +49 391 555640)
Hopfengarten-Apotheke (Hopfenplatz 6, Tel. +49 391 6229228)
- Kosmos Apotheke Bördepark (Salbker Chaussee 67, Tel. 0391 621273)
Börde-Apotheke (Alt Diesdorf 40, Tel. 0391 7346121)
Einhorn-Apotheke (Lübecker Str. 100, Tel. 0391 2514330)
Geöffnet am 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember):
Apotheke Schilfbreite (Leipziger Str. 45b, Tel. +49 391 6230222)
Pluspunkt Apotheke Breiter Weg (Breiter Weg 119-121, Tel. +49 391 555640)
Hopfengarten-Apotheke (Hopfenplatz 6, Tel. +49 391 6229228)
Löwen-Apotheke (Lübecker Str. 116, Tel. +49 391 2529098)
Geöffnet am 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember):
Adler-Apotheke Stadtfeld (Große Diesdorfer Straße 227, Tel. +49 391 7351911)
easyApotheke Lübecker Straße (Lübecker Straße 107, Tel. +49 391 28887570)
Apotheke Schilfbreite (Leipziger Str. 45b, Tel. +49 391 6230222)
Löwen-Apotheke (Lübecker Str. 116, Tel. +49 391 2529098)
Weitere Informationen findet Ihr auf dem Gesundheitsportal deutscher Apotheker aponet.de und der dazugehörigen Notdienst-Suche. TAG24 wünscht Euch gesunde und unfallfreie Feiertage!
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa