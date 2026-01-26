Causa Borris: Ermittlungen gegen Magdeburgs Oberbürgermeisterin dauern an

Magdeburg/Halle (Saale) - Im Disziplinarverfahren gegen die Magdeburger Oberbürgermeisterin Simone Borris (63, parteilos) ist weiterhin unklar, wann es eine Entscheidung gibt.

Simone Borris (63, parteilos) wird zu enge Nähe zu Unternehmen vorgeworfen. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Die Ermittlungen dauern an, wann mit einem Abschluss gerechnet werden kann, ist derzeit noch nicht prognostizierbar", sagte eine Sprecherin des Landesverwaltungsamts auf Nachfrage.

Die Behörde hatte im Oktober ein Disziplinarverfahren gegen Borris eingeleitet.

Hintergrund sind Vorgänge um einen privaten Weihnachtsmarkt in der Magdeburger Innenstadt als Konkurrenz zum städtischen Weihnachtsmarkt.