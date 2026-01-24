SPD-Spitzenkandidat Willingmann: "Feind dieser Demokratie steht rechts"

Bei einem SPD-Landesparteitag in Burg hat der aktuelle Wissenschafts- und Umweltminister Armin Willingmann die AfD scharf kritisiert.

Von Christopher Kissmann

Burg/Magdeburg - SPD-Spitzenkandidat Armin Willingmann (63) hat den politischen Ansatz der AfD in Sachsen-Anhalt kritisiert.

Am Samstag fand in Burg ein SPD-Landesparteitag statt.  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Der Feind dieser Demokratie – er steht rechts", sagte Willingmann bei einem SPD-Landesparteitag in Burg (Landkreis Jerichower Land).

Mit Kompromisslosigkeit, wie sie die AfD propagiere, könne man keinen Zusammenhalt organisieren, so Willingmann.

"Dem halten wir entgegen, dass demokratische Parteien miteinander reden können und müssen und dass sie gemeinsam einen Interessenausgleich durchführen."

Die AfD verschweige nicht, "wie dieses Land umgebaut werden soll", warnte Willingmann. Sie wolle abreißen, "was wir demokratische Kultur nennen".

Der Politikansatz der AfD funktioniere nur, wenn alles herunter geredet und schlechtgemacht werde.

Armin Willingmann: Mehr Polizei, Infrastruktur schützen

Armin Willingmann (63) ist der SPD-Spitzenkandidat der bevorstehenden Landtagswahl.  © Matthias Bein/dpa

Gleichzeitig rief Willingmann die SPD-Mitglieder dazu auf, bestehende Ängste in der Bevölkerung ernstzunehmen. Es nütze nichts, den Menschen Ängste ausreden zu wollen, sagte er.

Man müsse etwa die zugesagte Aufstockung der Polizei umsetzen und kritische Infrastruktur besser schützen, so Willingmann.

Es gebe aber keinen Grund, in Schockstarre zu verfallen, stattdessen müsse man in der "Aufregungsdemokratie" immer wieder Kurs halten.

In Sachsen-Anhalt findet die nächste Landtagswahl am 6. September statt.

SPD-Spitzenkandidat Willingmann ist aktuell Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt in Sachsen-Anhalt.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa

