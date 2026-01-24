SPD-Spitzenkandidat Willingmann: "Feind dieser Demokratie steht rechts"

Burg/Magdeburg - SPD-Spitzenkandidat Armin Willingmann (63) hat den politischen Ansatz der AfD in Sachsen-Anhalt kritisiert.

Am Samstag fand in Burg ein SPD-Landesparteitag statt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Der Feind dieser Demokratie – er steht rechts", sagte Willingmann bei einem SPD-Landesparteitag in Burg (Landkreis Jerichower Land).

Mit Kompromisslosigkeit, wie sie die AfD propagiere, könne man keinen Zusammenhalt organisieren, so Willingmann.

"Dem halten wir entgegen, dass demokratische Parteien miteinander reden können und müssen und dass sie gemeinsam einen Interessenausgleich durchführen."

Die AfD verschweige nicht, "wie dieses Land umgebaut werden soll", warnte Willingmann. Sie wolle abreißen, "was wir demokratische Kultur nennen".

Der Politikansatz der AfD funktioniere nur, wenn alles herunter geredet und schlechtgemacht werde.