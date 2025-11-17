Hier will Sachsen-Anhalt ein Zentrum für Drohnenforschung aufbauen

Magdeburg - Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt drängt darauf, dass der Bund in die Drohnenforschung am Standort Cochstedt (Salzlandkreis) investiert.

Am Flughafen Cochstedt soll es zukünftig auch um Drohnenabwehr gehen. (Symbolfoto) © Israel Aerospace Industries/dpa

"Das ist ein Zukunftslabor für die Luftfahrt", sagte Wissenschaftsminister Armin Willingmann (62, SPD).

"Für uns ist Cochstedt der richtige Ort, wenn es um Drohnenforschung und um den Umgang mit Drohnen geht, auch Drohnenabwehr."

Im Nationalen Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme am Flughafen Cochstedt bei Magdeburg entwickelt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt Technologien, um unerwünschte Drohnen zu erkennen, Lagebilder zu erstellen und Drohnen zu bekämpfen.

Wenn die Bundesregierung künftig über die Verteilung von Mitteln zur Drohnenforschung entscheidet, sollte Cochstedt aus Sicht von Willingmann berücksichtigt werden.